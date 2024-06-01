تشدید وخامت اوضاع انسانی در غزه / شهادت ۷۰ فلسطینی دیگر  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانهای دولت غزه با صدور بیانیهای نسبت به وخامت اوضاع انسانی در این منطقه جنگزده هشدار داد.
در بیانیه دولت غزه آمده است که نظامیان اشغالگر فجیعترین جنایتها را در جبالیا مرتکب شدند و کادر پزشکی همچنان به دنبال بیرون کشیدن پیکرهای شهدا هستند.
این گزارش تاکید کرد که اوضاع انسانی در شمال غزه رو به وخامت میرود و ساکنان بعد از هدف قرار گرفتن پناهگاههای خود آواره هستند.
بر اساس این بیانیه، بیش از ۷۰ فلسطینی در نتیجه حملات ۲۴ ساعت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
این گزارش همچنین نسبت به بحران عمیق گرسنگی در مناطق شمالی غزه هشدار داده و تاکید کرد که ساکنان این مناطق هیچ چیز برای رفع گرسنگی شدید خود ندارند.
دولت غزه تصریح کرد که هر توافقی که متضمن بازگشایی تمامی گذرگاههای غزه نباشد، باعث بحرانیتر شدن اوضاع انسانی ساکنان خواهد شد، هیچ چیزی نمیتواند جایگزین بازگشایی گذرگاهها و واردات دست کم ۱۰۰۰ کامیون محموله کمکهای انسانی به غزه در روز شود.
وزارت بهداشت غزه نیز در بیانیهای مشابه، به گسترش عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح به سمت مناطق غربی اشاره و تاکید کرد که در نتیجه این حملات اوضاع بهداشتی این مناطق از شرایط بد به بدتر رسیده است.
این بیانیه تصریح میکند که در استان رفح هیچ بیمارستان دولتی و صحرایی وجود ندارد و مجروحان مجبور به انتقال به درمانگاههای خان یونس هستند.
وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که بیمارستانهای غزه از ۸ ماه پیش تاکنون به علت فروپاشی سیستم بهداشتی در غزه تنها میتوانند به مجروحان خدمت رسانی کنند.
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