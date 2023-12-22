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۱ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

امام جمعه آستارا:

دریای سرخ به مقبره ای برای کشتی‌های صهیونیستی تبدیل می شود

دریای سرخ به مقبره ای برای کشتی‌های صهیونیستی تبدیل می شود

آستارا- امام جمعه آستارا با محکوم کردن همکاری شورای انتقالی جنوب یمن و امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی گفت: دریای سرخ به مقبره ای برای کشتی‌های صهیونیستی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آستارا با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: در شرایطی که جهان بر علیه استکبار و صهیونیسم قیام کرده متأسفانه عده‌ای به ظاهر مسلمانان و برخی کشورهای اسلامی، شورای انتقالی جنوب یمن با همکاری امارات متحده عربی دست دوستی به سوی رژیم صهیونیستی دراز کرده‌اند که سبب ننگ و خفت برای آنها است.

وی افزود: در شرایطی که همه گروه‌های مقاومت منطقه از عراق و لبنان و یمن به یاری فلسطین آمده‌اند و انصارالله یمن عرصه را بر کشتی‌های صهیونیستی و حامیان آنها تنگ کرده است؛ این نقشه دشمنان جهت ایجاد اختلاف در بین مسلمانان است ولی به لطف خدا و مجاهدات رزمندگان یمنی دریای سرخ به مقبره کشتی‌های صهیونیستی تبدیل خواهد شد.

امام جمعه شهرستان مرزی بندر آستارا با گرامیداشت سوم دی، روز ثبت احوال با تقدیر از زحمات عزیزان شاغل در ثبت احوال، ثبت دقیق وقایعی همچون ولادت، وفات، ازدواج و طلاق را باعث داشتن آمار صحیح و برنامه ریزی کامل برای یک جامعه دانست که می‌تواند در آینده یک کشور تأثیر گذار باشد.

وی چهارم دی، ولادت حضرت عیسی بن مریم (ع) را تبریک گفت و با اشاره به آیات قرآن کریم ایشان را یک معجزه بزرگ الهی برای منکران حقیقت خواند و افزود: ما به همه پیامبران الهی ایمان و اعتقاد داریم و حقیقت وجود حضرت مسیح در قرآن از منابع اهل کتاب بسیار کامل‌تر و دقیق‌تر بیان شده است.

حجت الاسلام باقری همچنین به مناسبت پنجم دی، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی به زلزله اخیر در شهرستان آستارا و مرکزیت شهر لوندویل اشاره کرد و گفت: زلزله یک نشانه از قدرت الهی است که ما را به تفکر و تعظیم در برابر قدرت پروردگار وا می‌دارد اما در مقابل این حادثه باید با رعایت نکات ایمنی در مقاوم سازی منازل و شهرها خسارات احتمالی را کاهش داده و به حداقل برسانیم.

امام جمعه آستارا ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) ایشان را به عنوان بهترین همسر و مادر شهید معرفی کرد و تأکید کرد: همسری امیرالمؤمنین علی (ع) و تقدیم چهار فرزند در را دفاع از دین اسلام در رکاب امام حسین (ع) توفیق بزرگی است که خداوند به این بانوی اسلام عنایت فرموده و بر ما لازم است حق همسران و مادران محترم شهدا را که به ایشان اقتدا کردند را به درستی ادا کنیم.

وی هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را نیز گرامی داشت و گفت: این اقدام بر اساس تفکر صحیح دینی و ارزش و جایگاه علم و دانش در دین اسلام انجام گرفت و سبب ریشه کنی بیسوادی و فراهم آمدن زمینه تحصیل برای همه اقشار کشور عزیزمان شد.

کد مطلب 5973407

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    نظرات

    • عرش 1 IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      1 12
      پاسخ
      دولت تروریست آمریکا بدنبال شریک جرم در دریای سرخ است تا بار قتل عام کودکان را تنهایی به عهده نگیرد!
    • ع ا ز CA ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      1 3
      پاسخ
      انشاالله صهیونیستها همانطور که فلسطین را اشغال کردن امروز با حضور خودشان هم به ابراههای منطقه تجاوز کردن فرقی نمیکند که یک رژیم جعلی به کجا تجاوز بکند تجاوز تجاوز است اصلا ربطی هم به این جنگ ندارد و کشورهای منطقه امروز جدا از جنگ غزه باید جلوگیری از حضور کشتیهای رژیم اشغالگر بعنوان متجاوز به آبهای آ

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