حماس: قطعنامه شورای امنیت برای کمک رسانی به غزه «ناکافی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، جنبش حماس در واکنش به صدور قطعنامه امروز شورای امنیت در امدادرسانی به غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت در مورد گسترش کمک‌ها به غزه، اقدامی ناکافی است و متناسب با نیازها و خواسته‌های وضعیت فاجعه‌بار کنونی در این باریکه نیست.»

حماس افزود که دولت آمریکا طی ۵ روز گذشته همه تلاش خود را به کار گرفت تا این قطعنامه را از جوهره و ماهیت اصلی خود خالی کند و آن را به شیوه‌ای ارائه داد که به اشغالگران اجازه ادامه قتل و کشتار و ویرانگری را می‌دهد.



حماس اعلام کرد که شورای امنیت باید رژیم اشغالگر صهیونیستی را به ورود کمک‌های کافی به سرتاسر نوار غزه به ویژه مناطق شمالی ملزم نماید.

وزارت بهداشت نوار غزه در هفتاد و هفتمین روز از جنایات ارتش اسراییل علیه مردم فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای غزه از ۲۰ هزار نفر عبور کرده و بیمارستان‌ها و کادر درمان به اهداف جنگی تل‌آویو تبدیل شده‌اند.