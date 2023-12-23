خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با ادامه یافتن حملههای هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه روزانه تعداد زیادی از شهدا و زخمیها در منطقههای مورد حمله برجای میماند.
اذعان تل آویو به شمار مجروحانش در غزه و هلاکت نظامی صهیونیست در لبنان
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای زمینی ۲۴ ساعت گذشته در غزه میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت، ۴۴ نظامی ارتش این رژیم زخمی شدهاند.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۱۰ نفر از این نظامیان زخمیشده، با آسیبهایی جدی و خطرناک روبرو هستند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از ابتدای حمله زمینی ارتش این رژیم به نوار غزه تاکنون ۱۸۹ نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدهاند، ۳۱۰ نظامی صهیونیست با آسیبهایی متوسط روبرو شدهاند و ۳۲۷ نظامی صهیونیست دیگر نیز به صورت جزیی آسیب دیدهاند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نتیجه حمله موشکی دیروز حزبالله لبنان به نظامیان ارتش این رژیم در منطقه اشغالی شتولا در الجلیل علیا، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۲۰ هزار و ۲۵۸ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۲۰ هزار و ۲۵۸ و شمار مجروحان به ۵۳ هزار و ۶۸۸ نفر افزایش یافت.
ضربات مهلک مقاومت به نظامیان رژیم صهیونیستی
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که ۴ خودرو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جحرالدیک در مرکز نوار غزه در کمین خود گرفتار کرده است.
بر این اساس مبارزان قسام با انفجار یک میدان مین ضدنفر و ضدزره این ۴ خودرو را منهدم کردند و تمامی نظامیان سوار بر این خودروها را به هلاکت رساندند.
قسام تاکید کرد: یک تانک صهیونیستی را که به محل این عملیات آمده بود با راکت «یاسین ۱۰۵» و نیروهای امداد و نجات صهیونیستی فرستادهشده به این منطقه را با سامانه موشکی «رجوم» و خمپاره سنگین هدف قرار دادیم. مبارزان ما در این منطقه، حضور هواپیماها و خودروهای امدادی صهیونیستی برای انتقال نظامیان به هلاکت رسیده را رصد کردند.
علاوه بر این مبارزان قسام یک نظامی صهیونیست دیگر را در محله شیخ رضوان شهر غزه در نبرد تنبهتن به هلاکت رساندند.
گردانهای قسام اعلام کرد که یک نفربر صهیونیستی را در شمال خانیونس و ۲ جنگافزار صهیونیستی دیگر را در محله شیخ رضوان شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
اتاق عملیات میدانی دشمن در محور جنوبی شهر غزه و نظامیان و استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای شهر خانیونس نیز از سوی گردانهای قسام با خمپاره هدف گرفته شد.
از سوی دیگر گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان این گردانها نظامیان و استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف منطقههای «امالمهد» و «الزنه» واقع در شرق خانیونس با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
علاوه بر این مقر فرماندهی میدانی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الزنه در شرق خانیونس نیز از سوی گردانهای قدس هدف قرار گرفت.
پایگاههای المناره، برکه ریشا و بیاض بلیدا هدف قرار گرفتند
اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و حمایت از مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت یک بعد از ظهر امروز شنبه مرکز تجمع نظامیان دشمن صهیونیست را در اطراف مرکز نظامی برکه ریشا با سلاح مناسب هدف قرار دادند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از شلیک چند موشک از جنوب لبنان به سمت المناره در اصبع الجلیل خبر داد.
منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اذعان کردند که ۵۰ درصد از منازل شهرک المناره در نتیجه عملیات حزب الله آسیب دیده است.
همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد: مرکز نظامی بیاض بلیدا را با سلاح مناسب هدف قرار دادیم.
گلوله باران جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی
همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق میس الجبل، عین الزرقا، وادی حامول و اللبونه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.
اوضاع نابسامان بیمارستان «شهدا الاقصی»
رییس بیمارستان «شهدا الاقصی» غزه در سخنانی اوضاع نوار غزه را دشوار و بحرانی توصیف کرد.
وی در ادامه افزود: نمیتوانیم غذای بیماران و کارکنان خود را تامین کنیم. برخی ساکنان غزه توانایی دستیابی به آب آشامیدنی سالم را ندارند.
رییس بیمارستان «شهدا الاقصی» غزه در ادامه با اشاره به کمبود یا نبود تجهیزات پزشکی در این باریکه گفت: ما به لوازم پزشکی نیاز مبرم داریم و نمیتوانیم زخمیها را نجات بدهیم.
از سوی دیگر رییس دفتر اطلاعرسانی سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه ناامیدکننده بود. در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر در جنوب نوار غزه محاصره شدهاند.
وی با اشاره به اوضاع کنونی نوار غزه ادامه داد: نوار غزه به صورت پیاپی مورد حمله قرار میگیرد و تحت محاصره بدون وقفه است.
سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز نیز در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد: ارتش اسراییل ۶ نفر از کادر پزشکی بیمارستان عوده در نوار غزه را جهت بازپرسی بازداشت کرد.
علاوه بر این سخنگوی سازمانهای امدادی نوار غزه نیز تاکید کرد: دهها پیکر از همگسسته از خیابانهای بیتلاهیا در شمال نوار غزه گردآوری شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت پیکر این شهیدان افزود: بیشتر پیکرهایی که از بیتلاهیا گردآوری شدهاند به صورت میدانی اعدام شده و توسط سگها آسیب دیدهاند.
حمله موشکی مقاومت به عسقلان
منابع فلسطینی از موشکباران شهرک بئیری در اطراف غزه خبر دادند. منابع صهیونیست نیز به شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک های اطراف غزه اشاره کردند.
همچنین صدای آژیر خطر در شهرک کفار عزه در اطراف غزه به صدا درآمد.
گردانهای المجاهدین نیز اعلام کرد که عسقلان را هدف حمله موشکی قرار داده است.
مبارزان گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق الشجاعیه هدف قرار دادند.
ضربات مهلک مقاومت به نظامیان صهیونیست
گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد: مبارزان ما در حال نبرد سنگین در منطقه جبالیا در شمال غزه هستند. مبارزان ما شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.
قسام بیان کرد: در منطقه جحر الدیک در مرکز غزه نیز با انفجار تونلی شماری از نظامیان ویژه صهیونیست را هدف قرار دادیم و نیروهای کمکی آنها را نیز با خمپاره هدف قرار داده و تلفات زیادی به آنها وارد کردیم. همچنین در این منطقه مبارزان ما از فاصله صفر با اشغالگران درگیر شدند.
در بیانیه قسام همچنین آمده است: یکی از مبارزان ما از فاصله نزدیک چهار نظامی صهیونیست را در منطقه القصاصیب در اردوگاه جبالیا در شمال غزه هدف قرار داد.
قسام بیان کرد: مبارزان ما ۵ تانک صهیونیست را هدف قرار دادند.
سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد: مواضع نظامیان صهیونیست را در شرق رفح با خمپاره سنگین هدف قرار داده و تلفاتی به آنها وارد کردیم.
گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد همچنین از انهدام تانک مرکاوا با موشک تاندوم در اطراف فلکه ابوشرخ در شمال غزه خبر داد.
هلاکت تعداد زیادی از متجاوزان صهیونیست با شلیک «TBG»
گردان های قسام دقایقی قبل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای فلسطینی از روز گذشته تاکنون وارد نبرد سنگینی با عناصر صهیونیست در منطقه جبالیا واقع در شمال نوار غزه شده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: رزمندگان فلسطینی در نبرد خود با متجاوزان صهیونیست از دوش پرتاب های ضد زره یاسین ۱۰۵ و خمپاره های «TBG» استفاده کردند.
در بیانیه گردان های قسام تصریح شده است: درگیری ها همچنان ادامه دارد و نیروهای فلسطینی تعداد زیادی از عناصر صهیونیست را در این نبرد به هلاکت رسانده و زخمی کرده اند.
از سوی دیگر نیروهای یگان دفاع هوایی وابسته به تیپ خان یونس موفق شدند یک فروند بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی را با شلیک موشک زمین به هوا سام ۷ هدف قرار دهند.
ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ ماه و نیم از آغاز تجاوز به نوار غزه نتوانسته به اهداف از پیش اعلام شده خود دست پیدا کند. رسانههای رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته اعلام کردند که تیپ ویژه گولانی این رژیم بعد از ۷۰ روز درگیری در غزه و بعد از اینکه تلفات بسیار زیادی را متحمل شد، از جنگ عقبنشینی میکند. تیپ چتربازان و نیروهای زرهی از دیگر نیروهایی بودند که تصمیم به خروج آنها از نوار غزه صادر شده است.
غافلگیری اسراییلیها در کمینهای کُشنده نیروهای فلسطینی در غزه
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی در خصوص روشهای مبارزاتی نیروهای حماس نوشت: نیروهای فلسطینی از روشهای کشنده و غافلگیرانه برای به دام انداختن نظامیان اسرائیلی در نوار غزه و گرفتار کردن آنها در کمینهای خود استفاده میکنند.
در ادامه این گزارش به نقل از نظامیان صهیونیست آمده است: نیروهای اسرائیلی در دام کشنده فلسطینیها در نزدیکی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه گرفتار شده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته با صدور بیانیهای اعلام کرد که عناصر صهیونیست در نوار غزه به سمت محلهایی که صدای گفتگو به زبان عبری شنیده میشود میروند اما مشخص میشود که در این مکانها بلندگو نصب شده است و در نهایت در کمین نیروهای فلسطینی گرفتار میشوند.
در این گزارش تصریح شده است: در سایه تشدید درگیریهای زمینی میان نیروهای فلسطینی و اسرائیلی در نوار غزه، این باریکه به یک میدان جنگ پیچیده تبدیل شده است. در حالی که اسرائیل از پهپادها و رباتهای قرن ۲۱ استفاده میکند نیروهای فلسطینی از سادهترین تاکتیکهای غافلگیری و کمین گذاری برای به دام انداختن اسرائیلیها بهره میبرند.
در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است: نیروهای فلسطینی در روی زمین و زیر آن مبارزه کرده و از یک ساختمان به ساختمان دیگر در رفت و آمد بوده و میکوشند نیروهای اسرائیلی را غافلگیر کنند.
یک پژوهشگر صهیونیست در پژوهشکده دانشگاه تل آویو تصریح کرد که این روش فلسطینیها باعث ایجاد سردرگمی و خشم و ناامیدی در میان نظامیان صهیونیست میشود. کمینهای مقاومت فلسطین یک چالش بزرگ برای ارتش اسرائیل خواهد بود.
وی در ادامه افزود: نیروهای اسرائیلی که یک درگیری شدید از مسافت نزدیک را پشت سر گذاشته اند خسته بوده و در ترس و وحشت به سر میبرند. این کمینها نیز باعث میشود درصد خطا در میان اسرائیلیها افزایش پیدا کند.
آنروا: اوضاع غزه تکان دهنده است
جولیت توما مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که اوضاع در نوار غزه به شدت تکان دهنده است و یک چهارم ساکنان این منطقه از گرسنگی شدید رنج میبرند.
وی در مصاحبه با این شبکه خبری که در شبکه ایکس نیز آن را منتشر کرده، ابراز داشت: اگر بخواهیم دیدگاه خود را درباره حوادث غزه بگوییم، باید گفت اوضاع در این منطقه تکاندهنده است و در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که گفته میشود یک چهارم اهالی این منطقه دچار گرسنگی شدید شده اند.
این مسئول سازمان ملل متحد تاکید کرد که اوضاع مذکور نتیجه مستقیم محاصره و عدم دسترسی به کمکهای اساسی از جمله غذا به وجود آمده است.
وی ادامه داد: زمانی که اخیراً در آنجا حضور داشتم، ساکنان غزه را میدیدم که خسته و وحشت زده بودند و در ترس و وحشت زندگی میکردند و موشک باران بدون توقف ادامه داشت.
توما در پایان اظهاراتش تاکید کرد: چیزی که الان به آن نیاز داریم، آتشبس انسانی و افزایش کمک رسانی به نوار غزه است.
نظامی صهیونیست: از ترس اتفاقات غزه دچار شبادراری شدهام
آویخای لوی نظامی صهیونیست که در کنفرانس مطبوعاتی تحولات مربوط به جنگ غزه را با خشم و وحشت شدیدی بیان میکرد، از ترس و نگرانیهای آنچه که در جریان جنگ در نوار غزه دیده بود، سخن گفت.
وی در این رابطه تصریح کرد: شبها از ترس خودم را خیس میکنم و فقط با افراط در مصرف مشروبات الکلی در طول روز میتوانم خواب شبانه داشته باشم.
این نظامی صهیونیست با اشاره به اینکه همچنان تصور میکند در جنگ حضور دارد، گفت: هنوز هم خمپارهها را بالای سر خودم میبینم و گلولههای آر پی جی را میبینم که از روی سرم عبور میکنند. همچنان خود را داخل یک بلدوزر میبینم که در حال مبارزه هستم و بوی جنازههای اطراف را استشمام میکنم و مجروحان را جمعآوری میکنم.
وی که در این سخنان بسیار وحشت زده به نظر میرسید خطاب به حاضران گفت: شما کجا هستید؟ از افراد معلول جدید سخن میگوئید؟ در حالی که دهها نفر از این افراد کاملاً رها شدهاند. من از خودم سخن میگویم، آنها من را کاملاً رها کردند. ببخشید که با این لحن صریح صحبت میکنم، اما مسئولیت این خونها روی دوش تک تک شما قرار دارد.
وی از دیگر مشکلات شخصی خود نیز سخن گفت و تاکید کرد که معتاد به مصرف مشروبات الکلی شده و بدهی بالا آورده است.
روزنامه صهیونیستی هآرتص پیش از این از وجود اختلاف شدید بین آمار رسمی تلفات و جراحات اعلام شده از سوی ارتش این رژیم و لیست پذیرش بیمارستانها در سرزمینهای اشغالی خبر داده و اعلام کرده بود که در حالی که ارتش در آن زمان تعداد مجروحان را ۱۶۰۰ نفر اعلام کرد، بالغ بر ۴۵۹۱ نظامی صهیونیست در بیمارستانهای سرزمینهای اشغالی پذیرش شدهاند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز از آمار بسیار بالای مجروحان صهیونیست خبر داده و نوشت که حدود ۵۰۰۰ نظامی در جنگ غزه مجروح شدهاند که ۲۰۰۰ نفر از آنها دچار معلولیت شدهاند، این روزنامه در پی فشار گسترده سازمانهای امنیتی و نظامی، مجبور شد مدتی بعد خبر خود را تکذیب کرده و آمار رسمی اعلام شده ارتش رژیم صهیونیستی را تأیید کند.
برجای ماندن دهها شهید و زخمی در حملههای هوایی علیه غزه
جنگندههای رژیم صهیونیستی به حملههای خود طی ساعتهای بامداد و صبح امروز علیه منطقههای مختلف نوار غزه ادامه داده اند.
حملههای جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی علیه منازل مسکونی در محله الامل واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.
گزارشهای رسانهای از وقوع سلسله انفجارهایی در استان الوسطی نوار غزه حکایت دارد. جنگندههای ارتش رژیم اشغالگر بر فراز منطقه بنی سهیلا واقع در شرق استان خان یونس در جنوب نوار غزه به پرواز درآمده اند.
بمباران منازل مسکونی در مرکز شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز چندین شهید و زخمی برجای گذاشت که به بیمارستان شهداالاقصی منتقل شدند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که پیکرهای شهدای فلسطینی در خیابانهای منطقه تل الزعتر پراکنده شده است چرا که عناصر اشغالگر مانع امدادرسانی نیروهای اورژانس در این منطقه میشوند.
بر اساس این گزارش، عناصر صهیونیست در جریان تلاش برای پیشروی در منطقه تل الزعتر اقدام به تخریب بیمارستان اندونزی کرده اند.
در همین حین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را هدف حملههای وحشیانه خود قرار داد.
درگیریهای سنگین میان نیروهای مقاومت و اشغالگران
از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که درگیریهای شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در جنوب دیرالبلح در جریان است.
همچنین نیروهای فلسطینی با ایستادگی مقابل متجاوزان صهیونیست به شدت با این عناصر در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه وارد نبرد شدند.
جبالیا واقع در شمال نوار غزه نیز طی ساعتهای گذشته شاهد وقوع درگیریهای سنگین میان دو طرف بوده است.
این درگیریها در حالی صورت میگیرد که بعد از گذشت ۲ ماه و نیم از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه فرماندهان این رژیم دستور عقب نشینی و خروج تیپ معروف گولانی از این باریکه را صادر کرده اند.
تیپ گولانی یکی از مهمترین و به اصطلاح معروف ترین بخشهای ارتش رژیم صهیونیستی از حیث حضور عناصر آموزش دیده و ویژه در آن است که نتوانست بعد از گذشت ۲ ماه و نیم به اهداف خود در نوار غزه در برابر یک گروه نظامی کوچک دست پیدا کند.
حمله وحشیانه اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری
این در حالی است که نظامیان صهیونیست همانند روزهای گذشته به حملهها و یورشهای خود علیه منطقههای مختلف کرانه باختری ادامه میدهند. این عناصر اشغالگر طی ساعتهای گذشته به شهر و اردوگاه جنین حمله کردند.
خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به شهر الریحا و اردوگاه عقبه جبر واقع در شرق کرانه باختری حمله کردند.
همچنین جریان برق در اردوگاه جنین همزمان با یورش نظامیان صهیونیست به این اردوگاه به صورت کامل قطع شده است. این عناصر متجاوز در حمله به اردوگاه جنین در بیمارستان دولتی این شهر تجمع کردند. تک تیراندازهای رژیم صهیونیستی داخل و بر روی سقف خانههای مشرف بر اردوگاه جنین مستقر شده اند.
اردوگاه قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی نیز شاهد یورش نظامیان صهیونیست و بازداشت تعدادی از فلسطینیهای بی گناه بوده است.
منازل مسکونی شهروندان فلسطینی در منطقه بیتا واقع در جنوب نابلس و روستای ارطاس در جنوب شهر بیت لحم نیز شاهد یورش نظامیان صهیونیست بوده است. کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرده است که تعداد بازداشتیها در کرانه باختری از تاریخ هفت اکتبر تاکنون به چهار هزار و ۶۷۵ تن افزایش یافته است.
گسترش عملیات ضدصهیونیستی در طولکرم
از سوی دیگر گردان طولکرم وابسته به سرایا القدس با صدور بیانیهای اعلام کرد: نیروهای فلسطینی موفق شدند در جریان یک عملیات ضدصهیونیستی عناصر نظامی اشغالگر در ورودی الکرک واقع در دیرالغصون را هدف قرار دهند. در جریان این عملیات تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما بر آمادگی بالای نیروهای خود برای مقابله با هرگونه تجاوزی از سوی عناصر صهیونیست در شهر طولکرم و اردوگاه و حومه این شهر تاکید میکنیم.
در این بیانیه تاکید شده است: ما به ملت فلسطین و تمام آزادگان این اطمینان را میدهیم که نیروهایمان در سلامتی کامل به سر برده و اشغالگران جنایتکار را هدف قرار میدهند.
در همین راستا گزارشهای رسانهای از هدف قرار گرفتن اکثر ایستهای بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف طولکرم به ویژه در تسانعوز، اونی خیتفس و الطیبه حکایت دارد.
بمباران تعمدی دفتر شبکه فلسطین الیوم در نوار غزه
از سوی دیگر در جریان حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه که پیش از این به صورت تعمدی مراکز درمانی، مساجد، مدرسهها و خبرنگاران را هدف قرار داده بود این بار ساختمان شبکه فلسطین الیوم بمباران شد.
اسامه حمدان یکی از رهبران جنبش حماس در واکنش به این حمله تاکید کرد: بمباران مقر شبکه فلسطین الیوم در نوار غزه یک تجاوز تعمدی و نه گذرا و غیرعمد به شمار میرود.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تلاش میکند از طریق این حملهها صدای حقیقت را خاموش کند. این در حالی است که شبکه فلسطین الیوم همواره به تعهدات اخلاقی و حرفهای خود در انتقال اخبار مربوط به نوار غزه عمل کرده است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی دفتر و استودیوها و پخش سیار این شبکه را در نوار غزه به صورت کامل تخریب کرده است.
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