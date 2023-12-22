محورهای رایزنی «پاتروشف» با مقام امنیتی صهیونیست درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای امنیت ملی روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی رییس این نهاد با تزاخی هانگبی رییس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، این خبر را سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه اعلام کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در این خصوص آمده است: نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه با رییس شورای امنیت داخلی (رژیم) اسراییل گفتگوی تلفنی داشت و طی آن پاتروشف راه‌ های حل مشکلات بشردوستانه در نوار غزه را با زاچی هانگبی بررسی کرد.

تا کنون جزییات بیشتری از این گفتگو رسانه ای نشده است.

دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه ۲۲ آذر ماه هم طی تماس تلفنی با هانگبی، درباره درگیری ها میان فلسطین و اشغالگران قدس با تاکید بر وخامت اوضاع انسانی در غزه گفتگو کرده بود.

در تماس تلفنی پیشین میان پاتروشف و تزاخی هانگبی، اوضاع جاری در منطقه میان فلسطینیان و اسراییل در ارتباط با تحولات نوار غزه مورد بحث قرار گرفته بود.

این در حالیست که وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در سخنانی تاکید کرده بود که کشورش با هیچ توافقی برای حل نزاع در غرب آسیا که به امنیت اسراییل ضربه بزند و تشکیل کشور فلسطین را شامل نشود، موافقت نخواهد کرد.

لاوروف در سخنرانی خود در شورای فدراسیون روسیه گفته بود: مشکل حل نشده عدم تشکیل کشور مستقل فلسطین، تنها و اصلی‌ ترین عاملی است که به افراط گرایی در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) دامن می‌زند. تصمیماتی بین المللی وجود دارد که ۷۵ سال قدمت دارد و بر ایجاد کشور فلسطین تاکید می‌کند؛ یک کشور مستقل عربی که هیچ کسی تا کنون آن را در کنار اسراییل به رسمیت نشناخته است. با توجه به موضعی که غرب در حال حاضر اتخاذ کرده است، مشخص است که هیچ قصدی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ندارد. غرب و مقامات کنونی اسراییل نمی‌خواهند نوار غزه را با کرانه باختری آنگونه که در طرح تشکیل کشور فلسطین تصریح شده است، یکپارچه کنند. رویکرد اسرائیل علیه حماس که باعث رنج غیرنظامیان فلسطینی می‌شود، قابل قبول نیست و تل آویو علیرغم درخواست روسیه و تعدادی از کشورها، به شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ادامه می‌دهد.