آمار بازید کنندگان از موزه سینما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، در ۹ ماهه ابتدایی امسال بیش ۳۰۰ هزار نفر از موزه سینمای ایران بازدید کردند، همچنین بیش از ۷۰ هزار نفر در سالنهای سینمای موزه سینما (سینماتوگراف، سینمافردوس، سینما تمدن) به تماشای فیلمهای سینمایی و «هنروتجربه» نشستند و تعداد ۸۰ فیلم نمایش داده شده است.
در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رویداد و برنامههای مختلف مرتبط با موضوع سینما در موزه برگزار شد که از جمله آنها می توان به بزرگداشت و نکوداشت هنرمندان سینمای ایران، برگزاری کارگاههای تخصصی، برگزاری نشستهای تخصصی، نمایش فیلمهای اصلاح و مرمت شده تاریخ سینمای ایران، نمایش آثار جشنواره «سینماحقیقت» و آموزشگاههای سینمایی، تهیه و ضبط گفتوگوی تاریخ شفاهی پیشکسوتان سینمای ایران و ... اشاره کرد.
نصب و راه اندازی ۲۴ عدد تلویزیون برای پخش عکس و بیوگرافی عوامل سینمایی از اصناف مختلف (بازیگر، کارگردان، آهنگساز و ...)، طراحی و ساخت ۸ ویترین جدید با مانیتورهای لمسی برای نمایش جوایز سینمایی و ارایه اطلاعات کامل درباره جوایز، بازسازی بخش میانی تالارها و ایجاد فضای مناسب برای نمایش تجهیزات سینمایی از قبیل آپارت، مویلا، دوربین، ایجاد فضای جدید و مناسب در بخش میانی عمارت برای نمایش تندیسهای علی نصیریان، علی حاتمی، جمشید مشایخی و عزت الله انتظامی، طراحی فضای جدید و ساخت دکور برای بخش کودک که شامل؛ نصب پنج عدد مانیتور لمسی در ابعاد مختلف برای نمایش اطلاعات، عکس، پوستر و پخش گزیده هایی از آثار سینمای کودک و نوجوان، ایجاد فضای جدید برای بخش دفاع مقدس که شامل؛ نصب مانیتورهای لمسی برای نمایش اطلاعات، عکس، پوستر و پخش گزیدههایی از آثار سینمای حوزه دفاع مقدس و نصب پروژکتور برای نمایش فیلم های برگزیده دفاع مقدس و ... از جمله اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام این مجموعه فرهنگی تاریخی است.
تالارهای موزه سینمای ایران همه روزه به جز شنبهها از ساعت ۱۰ تا ۱۸ میزبان علاقهمندان به تاریخ سینمای ایران است و سینماهای این مجموعه فرهنگی تاریخی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ فیلمهای مندرج در جدول اکران سینماهای تهران را نمایش میدهد و بخشهای عرضه محصولات فرهنگی، هنری، کتاب فروشی حوض نقره و کافه رستورانها نیز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ میزبان علاقهمندان به فرهنگ و هنر است.
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