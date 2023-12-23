به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «آویختگی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی رضایی و تهیهکنندگی عباس مرادیان از ششم دی ماه در سینماهای منتخب «هنروتجربه» آغاز میشود.
اکران افتتاحیه این فیلم نیز روز چهارم دی ساعت ۲۰ در پردیس چارسو خواهد بود، «آویختگی» تولید زمستان ۹۹ است و با عنوان (the outcry of ants) در جشنوارههای بینالمللی شرکت داشته است.
داستان این فیلم عاشقانه اجتماعی درباره ترانهسرایی به نام امیر است که معتاد به مواد توهم زاست و یلدا که بازیگر تئاتر است.
برخی بازیگران این فیلم که عمدتا از بازیگران جوان عرصه تئاتر هستند، عبارتند از محمد میرعلی، آتنا تندرو، نازی خاتمی، صبا صدیقزاده، کامران طاهری، میلاد کرباسی، آرتین الوریان، حامد کهنترابی، سیدمحمد سعیدی و ندا کاوندی.
همچنین سبا میرحسنی، عماد زارعی، سینا رهبری، زرین نوروزی، حمیدرضا عیوضی، مهسا مویدستا، مهدی رضایی، حمیدرضا جواهری، نیما عابدی خیابان، مجید رمضاننسب، یاسمن رضازاده، امیر رفیعی، آنیتا یوسفی، آیلار یوسفیزاده، هانیه صفایی، ساره ارجمند، محمد افشار و روزبه سلمانی دیگر بازیگران «آویختگی» هستند.
دیگر عوامل فیلم سینمایی «آویختگی» عبارتند از سرمایهگذار و مجری طرح: نرگس آلمال با همکاری کارگاه اشتراک، مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، مدیر تولید: مینا سنگسفیدی، طراح صحنه: مهدی قوچانی، طراح لباس: نفیسه ناصرنیا، طراح چهرهپردازی: مونا جعفری، تدوین: پیوند اقتصادی، مدیر صدابرداری: میثم معتمدی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، صداگذار: رضا غرابی طهرانی، جلوههای ویژهی بصری: امیر ولیخانی، موسیقی: کیارش بختیاری، مشاور فیلمنامه: مهران عشریه، مدیر برنامهریزی و سرپرست گروه کارگردانی: سمیرا شکوری، برنامهریز: سیدبهزاد حسینی، دستیاران کارگردان: بهنام ثانی و عماد زارعی، منشی صحنه: زهرا خضوعی، عکاس: سارا ثقفی، مشاور رسانهای: مریم قربانی نیا، طراح پوستر و گرافیک: صادق حسینی، مدیر تدارکات: مرتضی کاظمی، جانشین تولید: مینا صادقی، دستیار اول فیلمبردار: رضا نیاقی، دستیار اول صحنه: مهیار اسمعیلی پور.
فیلمهای گروه سینمایی «هنروتجربه» هر روز در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ در سینماهای منتخب این گروه در تهران اکران میشود و روزهای چهارشنبه نیز در سینماهای منتخب «هنروتجربه» در شهرستانهای سراسر کشور روی پرده میرود. علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سینماتیکت و سایتهای بلیتفروشی مراجعه کنند.
اکران آنلاین سینمایی «اتاق مهمان»
فیلم سینمایی «اتاق مهمان» به کارگردانی علی حدادی و تهیه کنندگی ابراهیم شیبانی از یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ در فیلم نت عرضه میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «حامد پس از آزادی از زندان دچار افسردگی عمیقی شده است، همسرش نوشین برای اینکه تلنگری جدی به او بزند، تصمیم به جدایی میگیرد. اما وقتی پای قانون و خانواده به میان میآید، همه چیز شکل دیگری به خود میگیرد.»
فهرست عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی حدادی، تهیه کننده: ابراهیم شیبانی، بازیگران: مهرداد مصطفوی، آیدین بهاری، مریم سالمی، آزاده سیفی، آندیا عبدالرسول، پرهام یداللهی، آزیتا ضیایی، حمید صدری، محمد براری، بهار رادمند، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، تدوین: عطا مهراد، صدابرداری: احمد صابری، طراحی و ترکیب صدا: منصوره اسماعیلی، طراحی عنوان و پوستر: مرتضی آکوچکیان.
ابراهیم شیبانی تهیه کننده «اتاق مهمان» پیش از این فیلم های مختلفی از جمله «طلاخون» را کارگردانی کرده است. علی حدادی نیز در کارنامه خود ساخت چندین فیلم کوتاه را دارد.
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