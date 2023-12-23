۱۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دشتستان و تنگستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحد گشت شهرستان دشتستان با رصد و پیمایش اراضی زراعی و باغی شش مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و بر اساس قانون حفظ کاربری اخطاریه جهت توقف عملیات صادر کرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲ مورد ساخت و ساز غیرمجازی به مساحت ۱۵ هزار و ۴۵۰ مترمربع در شهرستان دشتستان شناسایی شده است.

مشایخی ضمن اهمیت برخورد به موقع با متخلفان تغییر کاربری‌های غیرمجاز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان ۹۳ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در راستای قانون اجرا شده است.

صدور اخطاریه برای هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان تنگستان

سرپرست مدیریت امور اراضی استان بوشهر از صدور اخطاریه برای هفت مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی در شهرستان تنگستان خبر داد و افزود: با رصد و پایش اراضی کشاورزی توسط واحد گشت شهرستان، هفت مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت ۴۵۲ مترمربع شناسایی و بر اساس قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در همان ابتدای مراحل ساخت افزود: واحدهای گشت شهرستان‌ها باید به صورت مستمر رصد اراضی کشاورزی را در دستور کار داشته باشند تا به موقع از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز که عامل اصلی تخریب اراضی کشاورزی و تهدیدی برای امنیت غذایی است جلوگیری به عمل آید.

مشایخی ادامه داد: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت تفکیک اراضی شامل دیوارکشی و ایجاد بنا است.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هر ساخت و ساز غیرمجازی را از طریق سامانه ۱۳۱ یا سامانه معرفی شده گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و برخورد قانونی لازم توسط واحدهای گشت و کارشناس حقوقی صورت پذیرد