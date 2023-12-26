رژیم صهیونیستی منتظر تاوان شهادت «سید رضی موسوی» باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز در نشست خبری، در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در ستاد فرماندهی وزارت دفاع، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای امنیت اظهار کرد: شهادت «سید رضی موسوی» در سوریه نشان‌دهنده ماهیت تروریستی رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای آتش‌افروزی است؛ این جنایات مستوجب پاسخ است و این رژیم باید منتظر تاوان باشد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی پاسخ این جنایت را خواهد داد و پاسخ آن، در زمان و مکان و با روشی خواهد بود که موجب دست‌یابی آن‌ها به اهداف پلیدشان نشود؛ پاسخ در زمان و مکان درست، داده خواهد شد؛ رژیم صهیونیستی در معرض انتقادات مختلفی از سوی جهانیان است، پس پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این ترور، با قدرت و توانی که دارد، هوشمندانه خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع درباره دلیل ترور سردار سید رضی موسوی در سوریه گفت: ایشان یکی از مستشاران ایران در سوریه بود و طبق قوانین بین‌المللی، این افراد به صورت قانونی در سوریه حضور داشتند؛ رژیم صهیونیستی از این ترور به دنبال انحراف افکار عمومی از شکست‌های خود است.

سردار طلایی‌نیک در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: در آستانه شهادت شهید سلیمانی هستیم؛ در این سال‌ها، الگوی مقاومت در منطقه و جهان رشد کرد و برخلاف خواست استکبار جهانی، جبهه مقاومت رشد بیشتری داشته و تفکر و مکتب حاج قاسم سلیمانی زنده است و شهادت شهید سلیمانی، موفقیتی برای آن‌ها نداشت.

مردم ایران در برابر مداخله بیگانگان، هوشمندانه برخورد می‌کنند

سردار طلایی‌نیک با گرامی‌داشت حماسه ۹ دی گفت: مردم ما نشان داده‌اند در نا امنی‌هایی که بیگانگان با مداخله در امور ایران دنبال می‌کنند، همواره هوشمندانه برخورد کرده و دشمنان نمی‌توانند از این فتنه‌ها و توطئه‌ها، به دستاورد برسند.

سخنگوی وزارت دفاع جنگ غزه را مهم‌ترین مساله جهان دانست و گفت: ناکامی رژیم صهیونیستی برای همگان آشکار شده و طوفان‌الاقصی که نتیجه ده‌ها سال جنایات رژیم صهیونیستی بود، پیروز بوده و صهیونیست‌ها قادر به جبران این جنایات نیستند.

وی افزود: ما حول موضوع غزه شاهد دو جبهه هستیم؛ جبهه مظلومیت و مقاومت که حامی مردم مظلوم غزه است و در مقابل، جبهه جنایت که حامی رژیم صهیونیستی است اما این روند، روند فروپاشی و شکست‌های بزرگ برای صهیونیست‌ها است که آمریکا نیز شریک این شکست‌ها و جنایات است؛ فریبکاری و خوی وحشیانه آمریکا برای جهانیان آشکار شده است.

انجام بیش از هزار پروژه تحقیقاتی، در ۹ ماه گذشته توسط وزارت دفاع

سردار طلایی‌نیک در بخش دیگری از این نشست خبری به وظایف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: پشتیبانی از نیروهای مسلح و تحقیق و توسعه فناوری‌های دفاعی، تولید تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح، دیپلماسی دفاعی و خدمات به بازنشستگان نیروهای مسلح، از جمله وظایف وزارت دفاع است.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اقدامات وزارت دفاع در ۹ ماه گذشته گفت: در این مدت، بیش از هزار پروژه تحقیقاتی انجام شده است و ما هر ماه، شاهد چندین رونمایی در حوزه‌های مختلف هستیم که البته فقط برخی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شوند.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به نمایشگاه وزارت دفاع در ایام روز صنعت دفاعی، گفت: در آن نمایشگاه، برخی از توانمندی‌ها به نمایش گذاشته شد؛ همچنین شاهد الحاق ناوشکن دیلمان، جت یاسین، پهباد کردار هواپایه، انواع پهپادهای دریایی و انواع موشک‌های کروز نیز بودیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان آذر، ۳۱ درصد رشد تولیدات محصولات دفاعی را داشتیم گفت: تحویل انواع موشک‌های کروز و بالستیک و انواع پهپادها و سامانه‌های پدافندی، از جمله این تولیدات بود؛ همچنین بیش از ۵۰ درصد صادرات محصولات دفاعی رشد داشته است؛ همچنین از فناوری‌های دفاعی در بیش از ۲ هزار محصول استفاده می‌شود و این توانمندی در اختیار بخش‌های خصوصی قرار می‌گیرد؛ اولین کپسول زیستی که چندی پیش رونمایی شد، از این جمله بود.

بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تحقیقات را با همکاری بخش خصوصی انجام دادیم

سردار طلایی‌نیک گفت: در آینده نزدیک، شاهد پرتاب‌های دیگری در حوزه ماهواره‌برها خواهیم بود؛ همچین بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تحقیقات را با همکاری بخش خصوصی انجام دادیم که این شرکت‌ها بالغ بر ۸ هزار شرکت هستند؛ این همکاری در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. وی افزود: تلاش کرده‌ایم در محصولات، افزایش قیمت نداشته باشیم؛ به عنوان مثال در محصولات شرکت توان، مانند باطری خودرو، افزایش قیمت نداشته‌ایم.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره موتور «توربو فن» گفت: این موتور روی انواع پهپادها و پرندها استفاده می‌شود. سردار طلایی‌نیک همچنین درباره تجهیزات مرزبانی اضافه کرد: ما همکاری خوبی با فراجا داریم و انواع تجهیزات و تسلیحات مانند پهپاد و خودرو در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و آمادگی داریم تجهیزات پیشرفته‌تری مانند شناورها و سامانه‌ها در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

حضور آمریکا در منطقه ما، مخل امنیت است

سخنگوی وزارت دفاع همچنین درباره متهم‌کردن ایران از سوی آمریکا به حمله به کشتی‌ها گفت: حضور آمریکا در منطقه ما، مخل امنیت است و آن‌ها با فرافکنی، به دنبال اهداف خود هستند؛ این ادعاها ماهیت تبلیغاتی دارند؛ اقدامات ایران در راستای امنیت است.

وی با اشاره به جنگ غزه گفت: رژیم صهیونیستی در این ۸۰ روز، هیچ دستاوردی نداشته و جز کشتار زن و کودکان، حاصل دیگری نداشته است؛ آینده از آنِ مقاومت است و اشغال‌گران هزینه‌های سنگینی را باید پرداخت کنند؛ آنچه روشن است، پیروزی مقاومت و اقتدار مردم مظلوم غزه است. سردار طلایی‌نیک گفت: ما آمادگی هرگونه پشتیبانی از محور مقاومت بنابر تصمیمات بالادستی را داریم.

سردار طلایی‌نیک درباره روابط ایران و عراق نیز گفت: روابط و همکاری‌های ایران و عراق، در بهترین شکل ممکن است و همکاری‌های گسترده‌ای با این کشور دوست داریم؛ در حوزه دفاعی هم همکاری‌های بسیار مطلوبی وجود دارد و سفر سرلشکر «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح به کشور عراق، نشان‌دهنده اهمیت این روابط و البته سطح بالای روابط است و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

هیچ‌کدام از سازمان‌های وزارت دفاع، مداخله‌ای در انتخابات نداشته و نخواهند داشت

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به انتخابات‌های پیش‌رو در کشور گفت: تدابیر و مقررات خاصی در مورد انتخابات وجود دارد که نیروهای مسلح، تدابیر قانونی را اعمال می‌کنند؛ وزارت دفاع نقش فعالی در کمک به وزارت کشور به‌ویژه درخصوص پشتیبانی فناوران برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات دارد. سردار طلایی‌نیک افزود: رسالت اصلی ما مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات است؛ البته هیچ‌کدام از سازمان‌های وزارت دفاع، مداخله‌ای در انتخابات نداشته و نخواهند داشت.

وی افزود: انتخابات، اراده ملت ایران در حاکمیت را ثابت می‌کند؛ حضور حداکثری در انتخابات، در اثربخشی سیاسی در امنیت ملی بسیار موثر است و ان‌شاءالله، شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهیم بود.

سردار طلایی‌نیک در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به ادعاهای اخیر برخی کشورها درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، گفت: جزایر سه‌گانه، ایرانی بوده و خواهد بود و مواضع برخی کشورها، خیلی پایدار نیست و جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از منافع خود کوتاه نخواهد آمد.

وی همچنین درباره موشک‌های سوپر سونیک گفت: فناوری در این حوزه، در دستور کار است و در انواع موشک بالستیک و کروز دریایی، این فعالیت‌ها را ادامه خواهند داد.

تحریم‌ها، تاثیری روی پیشرفت کشور ندارند

سردار طلایی‌نیک در ادامه با اشاره به صادرات محصولات نظامی ایران گفت: محصولات و تجهیزات ایران به لحاظ قیمت و کیفیت، قابلیت‌های ویژه‌ای دارند و به همین دلیل، مشتریان خود را دارد؛ البته ملاحظات ویژه‌ای وجود دارد؛ ما تنوع بسیاری در این حوزه داریم؛ قبل از انقلاب اسلامی، ۳۰ محصول سبُک تولید می‌شد اما امروز بیش از ۸۰۰ سامانه که هر کدام ده‌ها و صدها زیر سامانه دارد، در کشور تولید می‌شود.

سخنگوی وزارت دفاع درباره سه حوزه طراحی، تولید محصولات فعلی و نوسازی برای تولید بالگردها نیز گفت: سه حوزه در تولید بالگرد در وزارت دفاع وجود دارد؛ یک حوزه، تحقیقات و «طراحی» است که با قدرت ادامه دارد؛ برخی بالگردها نیز «در حال تولید» هستند و برخی از ظرفیت‌های صنعت وزارت دفاع، برای «نوسازی» ناوگان بالگردی کشور است.

وی درباره تحریم‌های نظامی کشور نیز گفت: تحریم‌های دفاعی از ابتدای انقلاب اسلامی وجود دارد و ملت و دولت ایران با حمایت از نیروهای مسلح و جهش فناوری، این تحریم‌ها را خنثی کرده و این تحریم‌ها هیچ تاثیری بر روند رشد و پیشرفت دفاعی کشور ندارد؛ این تحریم‌ها قطعا موجب نفرت بیشتر مردم ایران نسبت به آمریکا خواهد شد؛ این تحریم‌ها تنها بُعد روانی دارند و تاثیری روی پیشرفت کشور ندارند.

سردار طلایی‌نیک در مورد همکاری وزارت دفاع با شهرداری تهران نیز گفت: ما با بخش‌های مختلف کشور از جمله شهرداری تهران همکاری نزدیک داریم که برقی‌کردن حمل و نقل عمومی، از این جمله است. همچنین آماده در اختیار قراردادن فناوری‌های موجود در وزارت دفاع به سایر مجموعه‌ها هستیم و با توجه به برنامه هفتم توسعه، این همکاری‌ها توسعه بیشتری خواهد داشت.

وزارت دفاع بنا بر خواست دولت، در حوزه های مختلف حضور پیدا می‌کند

سخنگوی وزارت دفاع درباره روند پرونده سردار «شهید فخری‌زاده» گفت: ترور این دانشمند بزرگ، ابعاد مختلفی داشت که بخشی از آن، پیگیری‌های حقوقی است؛ از بُعد امنیتی اگرچه صهیونیست‌ها مسوولیت آن را بر عهده نگرفته‌اند اما شواهدی موجود است که گویای نقش‌آفرینی این رژیم پلید در شهادت شهید فخری‌زاده است که این بُعد نیز در حال پیگیری است؛ همچنین رویکردها و برنامه‌های این شهید بزرگ، با کمک دانشمندان کشور دنبال می‌شود.

سردار طلایی‌نیک درباره ساخت راه و مسکن توسط وزارت دفاع گفت: ما بنا بر خواست دولت، در حوزه های مختلف حضور پیدا می‌کنیم؛ وزارت دفاع ۷ قطعه از آزادراه شیراز را ساخت و با حضور رییس‌جمهور افتتاح شد و مراحل بعدی نیز ادامه دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ساخت هواپیمای مسافربری گفت: رییس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به ساخت هواپیمای مسافربری دارد و این روند، بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، در حال پیگیری است؛ البته این موضوع نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای اختصاص بودجه است.

بستن تنگه «باب‌المندب» صحت ندارد

سردار طلایی‌نیک درباره خرید تسلیحات از خارج نیز گفت: همکاری‌های لازم را با سایر کشورها داریم و این همکاری‌ها و قراردادها به عنوان مکمل در دستور همکاری‌ها قرار دارد.

سردار طلایی‌نیک گفت: شناورهای مورد نیاز ارتش و سپاه با همکاری مشترک این نیروها و صنایع دفاعی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی انجام می‌شود؛ ساخت ناوشکن و رزم‌ناوهای جدید در دستور کار است؛ همچنین ساخت ناوشکن بیش از ۶ هزار تُن با نیروی دریایی سپاه، در دستور کار است و آمادگی ساخت و صادرات انواع ناوگان‌شکن را داریم.

وی درباره افزایش حقوق سربازان گفت: اقدامات بسیار خوبی برای افزایش حقوق سربازان انجام شده است؛ از سوی دیگر، بحث مهارت‌آموزی در دوره سربازی با جدیت دنبال می‌شود. سردار طلایی‌نیک در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به سیاست ایران برای پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران، پیوستن به شانگهای بود که همکاری‌های دفاعی و نظامی در همین چهار چوب دنبال می‌شود. وی در ادامه درباره بستن تنگه «باب‌المندب» نیز گفت: این‌گونه اخبار صحت ندارد و تنها با اهداف سیاسی مطرح و دنبال می‌شوند.

به‌کارگیری نخبگان در وزارت دفاع، اولویت دارد

سخنگوی وزارت دفاع درباره حفظ نخبگان و راهکار وزارت دفاع برای کاهش مهاجرت متخصصان و نخبگان گفت: وزارت دفاع، یکی از پیشگامان در جذب متخصصان است؛ در این باره پرداخت کارانه‌ها و فوق‌العاده‌های حوزه‌های تحقیق و تولید را هدفمند کرده‌ایم؛ به‌کارگیری نخبگان در وزارت دفاع، اولویت دارد.

سردار طلایی‌نیک گفت: استفاده و به‌کارگیری از هوش مصنوعی در وزارت دفاع، اولویت است و برخی سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های کروز، از این قابلیت‌ها استفاده می‌کنند تا امکان غافلگیرکردن دشمن را افزایش دهند؛ این روند با قدرت ادامه دارد.

سخنگوی وزارت دفاع اضافه کرد: رونمایی و الحاق تجهیزات متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، صورت خواهد گرفت؛ ما هیچ ماهی را نداریم که شاهد رونمایی و تحویل‌دهی محصولات نباشیم.