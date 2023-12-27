گذر تاریخی آقا نورالله نجفی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محور تاریخی- گردشگری آقا نورالله نجفی شامگاه چهارشنبه با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان، مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شماری از ساکنان این گذر تاریخی در جوار میدان نقش جهان بهره برداری شد.

در این آئین علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حرایم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تقدیر از مدیریت شهری اصفهان، اظهار داشت: سال‌ها پیش اتفاق ناگواری در این گذر تاریخی اتفاق افتاد اما امروز به همت مدیریت شهری و شهردار اصفهان یک ناهنجار به هنجار تبدیل شده که این افتخاری بزرگ است.

وی ادامه داد: همت شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان برای حل معضل چندساله گذر تاریخی آقا نورالله نجفی بسیار بلند و شایسته تقدیر است.

مدیرکل ثبت آثار و حرایم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه اصفهان تا همیشه شهری ماندگار و برجسته در تاریخ خواهد ماند، ابراز داشت: زاینده‌رود گرچه خشک شده اما مهر مردم اصفهان جاری ساری است و امیدوارم معضل زاینده‌رود نیز به زودی حل شود و شاهد جریان دائمی آن در شهر اصفهان باشیم.

در ادامه وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه گذر تاریخی آقا نورالله نجفی پس از هشت سال بلاتکلیفی با کمک سازمان نوسازی بهسازی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اجرا و امروز بهره برداری شد، اظهار داشت: با تعامل سازنده و وسیع شهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی این پروژه به ثمر رسید.

وی ادامه داد: مردم‌اصفهان مردمی متمدن هستند با تمدنی بیش از هزار سال و هزاران اثر تاریخی که وجود این‌ها سبب می‌شود نه تنها نسل جوانان ما بلکه یک ملت به تاریخ خود ببالند.

معاون شهرسازی و معماری با تاکید بر لزوم حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و توسعه گردشگری افزود: سال‌ها پیش اتفاقی ناممکن در کنار میدان نقش جهان رخ داد که باعث از هم‌گسیختگی بافت تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان می‌شد اما در دوره جدید مدیریت شهری با هدف هویت بخشی به میراث فرهنگی شهر و با همکاری دستگاه‌های متولی و نگرش جدید ایجاد فضای شهری، پروژه گذر تاریخی آقا نورالله نجفی بعد از یک سال و نیم به نتیجه رسید؛ اتفاقی که در سایر پروژه‌های مشابه در دست اقدام است.