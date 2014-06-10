ساخت خیابان در قلب نصف جهان حساس است/ عدم صدور مجوز میراث برای ساخت خیابان آقا نورالله نجفی

به گزارش خبرنگار مهر، از مدتی پیش طرح ساخت خیابان آقا نورالله نجفی به مناقشه ای در میان شهرداری اصفهان و دوست داران میراث فرهنگی تبدیل شده و هر بار از گوشه و کنار خبری مبنی بر مجوز داشتن یا نداشتن ساخت این خیابان از سوی سازمان میراث فرهنگی نیز به گوش می رسد.



در همین ارتباط حدود یک وماه و نیم پیش طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی طی سفری به اصفهان در جمع دوست داران میراث فرهنگی اعلام کرد که ساخت خیابان آقا نورلله نجفی در حریم 50 متری میدان نقش جهان نه در سازمان میراث فرهنگی کشور و نه در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب نشده و ساخت این خیابان از سوی هر ارگانی غیرقانونی است.



اما چندی پیش نورصالحی معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در مصاحبه با یکی از رسانه ها طی اظهاراتی بیان داشت: گذر آقا نورالله نجفی با عرض ۱۲ تا ۱۴ متر در سال ۸۹ در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده است و از سوی شورای عالی شهرسازی کشور در سال ۹۰ تایید شده است.



وی ادامه داد: رییس این شورا وزیر مسکن و شهرسازی و یکی از اعضای آن معاون سازمان میراث فرهنگی کشور است بنابراین در تصویب این گذر در سطح استان و کشور سازمان میراث فرهنگی حضور فعال داشته است.



نورصالحی با بیان اینکه هیچ ساختمان تاریخی و میراثی ثبت شده، در مسیر گذر آقا نور الله نجفی نیست، تصریح کرد: این گذر ۱۲ تا ۱۴ متری مماس بر مسجد شیخ لطف الله، میدان امام (ره) و یا اماکن تاریخی و میراثی نیست.



وی اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی در تصویب طرح بازنگری طرح تفصیلی از جمله گذر آقا نورالله نجفی اطلاع داشته و این سازمان در مناطق تاریخی محدوده ارتفاع وحریم بناها را به طور کامل پیش بینی کرده و به طور حتم با توجه به اهمیت میدان امام(ره) گذر آقا نورالله نجفی از دید و کنترل میراث فرهنگی خارج نبوده است.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان همچنین مدعی شد که برخی رسانه ها از روی بی اطلاعی یا مخالفت با حفاظت از میراث، اقدام به انتشار مطالب نادرست می کنند.



ساخت خیابان اقا نورالله نجفی مجوز ندارد



با توجه به تناقضات مطرح شده درباره مجوز ساخت این خیابان و اظهارات جدید معاون شهرسازی، خبرنگار مهر از معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان جویای صحت و سقم صدور مجوز درباره این خیابان شد.



ناصر طاهری در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی تنها موافقت خود را با طرح تفضیلی جامع شهر اصفهان آن هم به شکل مشروط اعلام داشته و هیچگونه اجازه شفاهی و یا مجوز مکتوب و جداگانه ای درباره ساخت خیابان آقا نورلله نجفی صادر نکرده است.



وی افزود: در این طرح تفضیلی ساخت این خیابان با عرض 12 متر مورد توافق قرار گرفته است که البته این موضوع نیز مشروط به نظر کمیسیون ماده 5 و بررسی های کارشناسان میراث فرهنگی است.



معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: بر خلاف شایعاتی مبنی بر اینکه این سازمان با عرض 12 تا 14 متری برای این خیابان موافقت کرده است این سازمان به هیچ بهانه ای حتی با یک سانتیمتر بیشتر از 12 متر موافق نیست چرا که هدف از این طرح ایجاد دسترسی جاگیزین برای میدان امام (ره) است و به هیچ عنوان با ساخت خیابانی عظیم موافق نیستیم.



طرح جامع تفضیلی مورد بررسی ها کارشناسی دقیق قرار می گیرد



وی با اشاره به اینکه یکی از شروط میراث فرهنگی این است که هیچ گونه ساختمان تاریخی در مسیر اجرای طرح موجود نباشد، گفت: میدان نقش جهان قلب تاریخ شهر اصفهان محسوب می شود بنابراین ساخت خیابان در محدوه آن با دیگر نقاط شهر اصفهان متفاوت و بسیار کار حساسی است.



طاهری بار دیگر بر این نکته که طرح جامع تفضیلی شهر اصفهان نیز باید مورد بررسی های کارشناسی دقیق قرار گیرد، تاکید کرد: در غیر این صورت وجود هرگونه شائبه درباره آسیب به آثار تاریخی میدان نقش جهان به ویژه مسجد شیخ لطف الله موجب می شود میراث فرهنگی با ساخت این خیابان مخالفت کرده و در صورت لزوم برای دفاع از حریم نقش جهان راهکارهای قانونی لازم را در پیش بگیرد.



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گزارش: فاطمه کازرونی