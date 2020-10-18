وزارت راه دلیل تغییر مصوبه گذر آقا نورالله نجفی را توضیح دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی صبح یکشنبه در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک آغاز ماه ربیع الاول اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم از این ماه که مصادف با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) است نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با توجه به سرکشی بیماری کرونا در کشور و به ویژه استان اصفهان خود مراقبتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، ابراز داشت: افزایش افراد مبتلا به این بیماری و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها این هشدار را به ما می‌دهد که بیش از گذشته به توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا توجه داشته و بهداشت فردی را رعایت کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با ورود به ماه ربیع الاول برخی از خانواده‌ها برگزاری مراسم جشن عقد و عروسی را در دستور کار دارند، افزود: این در حالی است که باید به سلامت خود و اطرافیان در این شرایط توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان استان اصفهان همه توان خود را برای حفظ داشته‌های گذشته به کار گرفته‌اند، ادامه داد: همه باید تلاش کنیم سرمایه‌هایی که از گذشته به دست ما رسیده را حفظ کنیم.

هیچ مسئولی نسبت به حفظ میراث اصفهان بی تفاوت نیست

نصر اصفهانی ادامه داد: همه مسئولان کشور و دوستداران میراث فرهنگی به این امر توجه داشته باشند که مدیران شهری همواره مراقب و مواظب داشته‌های میراثی اصفهان هستند و برای نگهداری از آنها دلواپس هستند و کسی تصور نکند که مسئولان نسبت به اتفاقاتی که در شهر اصفهان می‌افتد بی تفاوت هستند و همه با هر اقدامی که منجر به مخدوش کردن آثار تاریخی باشد، می‌ایستند.

وی با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی کشور در خصوص گذر آقا نورالله نجفی نامه‌ای را فرستاده که حیرت آور بود، افزود: با وجود برگزاری جلسه ویژه در خصوص این گذر که در آن یکی از پیشنهادات اداره کل راه و شهرسازی پذیرفته شد اما امروز با مصوبه‌ای روبه‌رو شدیم که هیچ سنخیتی با آنچه مصوب شده بود، ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: این مصوبه بدون حضور مسئولان اصفهانی به تصویب رسیده است، آنچه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص این سناریو آماده کرده بود همه ابعاد را در نظر گرفته و ما برگشتی نداشتیم، سناریوهای اداره کل راه و شهرسازی ساعت‌ها مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید و دلیل تغییر مصوبه گذر آقا نورالله نجفی باید برای مسئولان استان اصفهان روشن شود.

تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در گذر آقا نورالله نجفی مشکل آفرین است

وی ادامه داد: مردم ساکن در گذر آقا نورالله نجفی سال‌هاست با گرد و خاک زندگی می‌کنند و این نامه مشکلات زیادی را در شهر اصفهان ایجاد خواهد کرد، مسئولان میراث فرهنگی در این زمینه نگران نباشند و ما را در کنار خود بدانند.

نصراصفهانی همچنین با اشاره به بازدید از نمایشگاه بزرگ استان اصفهان ابراز داشت: در این مجموعه اقدامات خوبی انجام شده و این نمایشگاه در مرحله افتتاح است و این نشان دهنده اهتمام همه دوستانی است که در این وضعیت دست اندر کار بودند.

وی با بیان اینکه ۲۲۰ میلیون تومان برای زمین این پروژه هزینه شده است، ابراز داشت: این پروژه ۱۴ آبان ماه به بهره برداری می‌رسد و زمان بهره برداری از آن بسیار مناسب است.

نمایش ۱۰۷ فیلم در جشنواره سی و سوم

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اشاره و گفت: این جشنواره با نمایش ۱۰۷ فیلم به صورت مجازی برگزار می‌شود، همه جوانان و نوجوانان را در این جشنواره به داوری آثار دعوت کرده‌ایم و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه قابل تقدیر است.