«آزادی فلسطین»؛ دال مرکزی اندیشه و مکتب شهید سلیمانی

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: «دفاع از فلسطین عزت و شرف میآورد.» این جملات بخشی از پاسخ شهید سلیمانی به نامه ابوخالد فرمانده گروههای عزالدین القسام در بهار ۱۳۹۸ بود. در اندیشه فرمانده سابق سپاه قدس مساله حمایت از گروههای فلسطینی تنها امری معطوف به منافع ملی ایران نبود؛ بلکه به مثابه یک واجب دینی به آن نگریسته میشد.
در منظومه فکری حاج قاسم تمام تحولات جاری در منطقه غرب آسیا تنها یک مقصد داشت و آن هم فلسطین اشغالی بود. اگر ایران برای دفع فتنه تروریسم سلفی- تکفیری به ندای دولتهای مرکزی در بغداد- دمشق پاسخ داد با هدف شکست پروژه جنگ مذهبی و جلوگیری از فراموشی مساله فلسطین در میان ملتهای مسلمان بود. برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران و استراتژیستهای نظامی دال مرکزی اندیشه سیاسی و مکتب اعتقادی حاج قاسم را رهایی فلسطین از چنگال رژیم اشغالگر قدس میدانند.
فلسطین؛ قلب سیاست منطقهای ایران
پس از تجاوز همه جانبه ماشین جنگی بوش پسر به افغانستان و عراق، بسیاری از فرماندهان نظامی از افزایش احتمال درگیری نظامی میان تهران- واشنگتن سخن میگفتند. رییس جمهور وقت آمریکا، تهران را بخشی از «محور شرارت» خوانده بود و سعی داشت تا ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح جهانی معرفی کند. در آن دوران یکی از ابتکارات حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان استفاده از ظرفیت مسلمانان منطقه برای ایجاد محور مقاومت در برابر ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. در این استراتژی فلسطین «نوک پیکان» مقاومت علیه استعمار غرب در منطقه شامات قرار داشت. به بیانی دیگر تمام گروههای مقاومت باید همواره نسبت به تحولات جاری در فلسطین اشغالی حساس بوده و در هنگام بحران به کمک نیروهای مقاومت در کرانه باختری و نوار غزه میشتافتند.
طبق شهادت نیروهای وابسته به نیروهای حماس و جهاد اسلامی، حاج قاسم سلیمانی بارها در جریان نبرد میان نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم و غیرمستقیم صحنه نبرد را رصد و کمک مستشاری ارائه میدادند. به عنوان نمونه احمد عبدالهادی عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در لبنان از سفرهای مکرر شهید سلیمانی به نوار غزه خبر دادند. این فرمانده برجسته ایرانی در شکل گیری ساختارهای دفاعی غزه نیز نقش پر رنگی ایفا کردند. اگر امروز ماشین جنگی اسراییل در جریان نبرد زمینی با حماس زمین گیر شده، چنین دستاوردی حاصل تفکر و استراتژیهای دفاعی این شهید بزرگوار برای حفظ خاک فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی بوده است. اسامه حمدان از اعضای جنبش جهاد اسلامی نیز با اشاره به نقش شهید سلیمانی در جنگ ۲۲ روزه، از همراهی دایمی ایشان با نیروهای مقاومت و هدایت آنها در میدان نبرد سخن گفت. ظاهرا فرمانده سابق سپاه قدس در هنگام جنگ میان رژیم صهیونیستی با گروههای مقاومت در لبنان و فلسطین، همواره حضوری فعال و موثر داشتند.
مسلح کردن مقاومت غزه
پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در کرانه شرقی دریای مدیترانه، صهیونیستها همواره پیروز نبردهای کلاسیک در برابر ارتشهای عربی بودند. با این حال پس از عقبنشینی شارون از باریکه غزه در سال ۲۰۰۵ و قدرتگیری جنبش مقاومت اسلامی حماس و جهاد اسلامی در این منطقه فلسطینینشین، معادلات نظامی- امنیتی به نفع محور مقاومت تغییر کرد. مقام معظم رهبری درباره نقش این شهید والامقام در مسلح کردن گروههای فلسطینی فرمودند:« این مرد دست فلسطینیها را پر کرد. (وی) کاری کرد که یک منطقه کوچکی، یک وجب جا مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی با آن همه ادعا میایستد، کاری و بلایی سر آنها میورد که آنها سر ۴۸ ساعت میگویند که بیایید آتشبس دهید، اینها را حاج قاسم سلیمانی کرد. دستشان را پر کرد.»
طی دو دهه اخیر یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت مقاومت، تسلیح گروههای فلسطینی به انواع تسلیحات بازدارنده در برابر رژیم صهیونیستی بوده است. در جریان نبرد طوفان الاقصی گروههای مقاومت طی ۸۰ روز بیش از ۴ هزار موشک به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کردند. هماکنون حماس و جهاد اسلامی مجهز به پهپادهای کلاس «قاصف»، «ابابیل» و «شهاب» هستند. در سال ۲۰۱۸ ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در سفر به تهران اعلام کردکه تحت هدایت شهید سلیمانی بسیاری از نیروهای حماس و جهاد اسلامی توسط نیروی قدس سپاه پاسداران برای تولید و مونتاژ انواع موشک آموزش دیدند. این کمک راهبردی به مجاهدان فلسطینی این امکان را داده است که بتوانند در این منطقه کوچ جغرافیایی تسلیحات دفاعی مورد نیازشان را به صورت بومی تولید و وارد فاز اجرا کنند.
بهره سخن
در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، موضوع دفاع از مساله فلسطین به عنوان اصلی قطعی و بلاتغییر ذکر شده است. براساس بند پنجم و شانزدهم اصل سوم و اصول یازدهم، صد و پنجاه و دوم قانون اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان در سراسر جهان باشد. در این نگاه مساله فلسطین و ظلم تاریخی علیه مسلمانان این منطقه در صدر اولویتهای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس و سرباز مخلص ولایت به عنوان شخصیت کلیدی کشور در مساله قدس مامور به اجرای قانون اساسی، قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و منویات رهبر معظم انقلاب در جبهههای متعدد نبرد علیه دشمن صهیونیستی بود. تلاشهای بیوقفه وی برای تجهیز گروههای فلسطینی به انواع تسلیحات بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی سبب شد تا اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگ وی را «شهید قدس» بنامند.
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