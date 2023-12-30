بهره برداری از ۲۶۰ واحد نوسازی شده در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هم‌زمان با سفر «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزارتخانه به استان اردبیل و افتتاح ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در این استان و پل مرزی جدید اتومبیل‌رو آستارا، ۲۶۰ واحد نوسازی شده در استان تحویل متقاضیان می‌شود.

«محمد آئینی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام این خبر، گفت: در دهمین سلسله از افتتاح‌های نهضت ملی مسکن در شهر اردبیل ۲۶۰ واحد نوسازی شده به بهره‌برداری می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی تصریح کرد: با افتتاح ۲۶۰ واحد نوسازی شده در اردبیل، مجموع افتتاح‌های واحدهای نوسازی شده در دولت سیزدهم و در بافت‌های فرسوده شهری به ۵۴ هزار و ۶۰۱ واحد می‌رسد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، همراهی شهرداری‌ها و ترغیب مردم به نوسازی در بافت‌های فرسوده را یکی از راهکارهای دولت سیزدهم برای نوسازی مسکن و ارتقای تاب‌آوری شهرها عنوان کرد.

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