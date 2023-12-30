رییسی: آزاداندیشی «علامه مصباح یزدی» مبتنی بر اصول بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان، امروز در کنگره بین‌المللی اندیشه‌های علامه مصباح یزدی، اظهار کرد: علامه مصباح یزدی بر مبنای محکم، صحبت‌های نو مطرح می‌کرد و آزاداندیشی و نواندیشی وی، مبتنی بر اصول بود.

وی افزود: وی جریان‌سازی می‌کرد و فقط شاگردپرور نبود؛ دفاع عقلانی و منطقی از باورهای دینی، نکته محوری است که در اندیشه علامه مصباح بود و همواره باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور گفت: دفاع از دین و مبانی و اصول، اهمیت زیادی دارد و در رفتار عملی آیت‌الله مصباح، بسیار برجسته بود؛ ایستادگی شجاعانه و دفاع از دین، اهمیت زیادی دارد. رئیسی ادامه داد: تبیین سخن حق، اهمیت زیادی دارد و استقامت در این راه، شرط اثربخشی در عرصه یک فکر و اندیشه بالنده است.

رئیسی اظهار کرد: رهبری انقلاب اسلامی در جریان فتنه، به همه ما هشدار دادند که برای همه عصرها بدانیم که فتنه نمی‌گذارد حقایق دیده شود؛ انسان با بصیرت حقایق را می‌بیند و دیگران را هم آگاه می‌کند. وی با بیان اینکه در میدان آمدن بسیار مهم است افزود: انسان با عزم استوار و داشته‌های علمی، باید در صحنه باشد و رفع نیازهای جامعه را انجام دهد.

رئیس‌جمهور گفت: جهاد تبیین مهم است و انسان سالک باید آن را مد نظر داشته باشد؛ ویژگی آیت‌الله مصباح یگانگی در حرف و عمل بود؛ آنچه مردم را مشتاق امام راحل و رهبری کرده، این است که مردم فهمیدند امام (ره) و رهبری، حرف و عمل‌شان یکی است.

وی افزود: امروز جامعه تشنه اندیشه‌های نو است و چهره‌های اثرگذار باید معرفی شوند. آیت‌الله مصباح یزدی شخصیتی نواندیش و آزاداندیش بود و اندیشه‌های وی باید همه جا مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیسی گفت: در روز بصیرت (۹ دی) مردم جریان فتنه را خاتمه دادند و این روز، حماسه بزرگی است؛ مردم در آن مقطع احساس کردند که باید به فتنه و انحراف پایان دهند؛ این روز باید همیشه در جامعه ما بماند و ابعاد این روز و حرکت انقلاب اسلامی برای مردم بیش از پیش تبیین شود.

وی ادامه داد: امیدوارم تا آخرین نفس در مسیر ولایت گام برداریم؛ یقین داریم که با این بصیرت و روشن‌بینی حتماً جریان بدخواه و معاند به حاشیه رانده شده و خواهد شد؛ امروز شما مقاومت و حماسه‌آفرینی مردم فلسطین را می‌بینید که مثال‌زدنی است و نابودی قطعی اسرائیل را نوید می‌دهد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: بعد از ۸۰ روز از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از نظر همه صاحبان اندیشه و خرد، پیروز میدان، فلسطین است و اسرائیل شکست جبران‌ناپذیر را تحمل کرده و ایمان و شرافت در برابر شرارت پیروز شده است؛ موضع ما برای حمایت از فلسطین، حق است.

رئیسی افزود: جریان‌سازی آیت‌الله مصباح یزدی، محدود به زمان حیات وی نبود و بعد از رحلت هم این جریان فکری ادامه داشت و منشأ آثار و برکاتی بود.