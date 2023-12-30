اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه به مناسبت دهه بصیرت و مقاومت در بهاباد

سرهنگ حمیدرضا فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و گمنام و گرامیداشت حماسه نهم دی و دهه بصیرت و مقاومت اظهار کرد: حماسه ۹ دی نشان داد که ملت ایران زنده، بیدار و آماده اطاعت از ولی خود است و همیشه در صحنه حضور دارد.

وی با بیان اینکه یوم الله نهم دی، روز تجلی وحدت مردم با ولایت و روز بصیرت مردم ایران اسلامی است، افزود: در این روز حراست از نعمت بی‌بدیل ولایت در میان مردم جلوه‌گر و نقشه‌های شوم دشمنان با شکست مواجه شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد گفت: برنامه‌های دهه بصیرت با شعار «بازخوانی فتنه‌های آمریکایی و صهیونیستی» و با رویکرد جهاد تبیین برگزار می‌شود.

وی به تشریح برنامه های شاخص پیش‌بینی شده در بهاباد در این دهه پرداخت و افزود: همایش بسیجیان و اقشار مختلف مردم به مناسبت حماسه نهم دی در مسجد جامع با سخنرانی آیت الله مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد، همایش ارکان تربیتی حلقه های صالحین، برپایی موکب و ماشین نویسی، برگزاری یادواره سردار سلیمانی و سالگرد آیت الله مصباح در مسجد روستای کریم آباد، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در بخش آسفیچ، برگزاری یادواره شهدای بهاباد و روستای کویجان از برنامه های شاخص دهه بصیرت و مقاومت در بهاباد خواهد بود.