به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، بخش هایی از گدازه های آتشفشانی که به شکل لوله درآمده اند، نورگیر نامیده می شوند و فضانوردانی که در آینده به مریخ سفر می کنند، می توانند وارد این لوله های گدازه ای شوند. ناسا اخیرا عکسی که با دوربین HiRISE مدارگردMRO ثبت شده را به اشتراک گذاشته است. این عکس چشم انداز کوچکی از لوله های عظیم گدازه ای مریخ فراهم می کند.

در همین راستا سوراخی در عکس دیده می شود که مکان آن در منطقه Arisa Mons مریخ است. این سوراخ فقط چند متر قطر دارد و به طور حتم یک نورگیر نیست. اماArisa Mons یکی از سه آتشفشان خفته در محدود آتشفشان Tharsis Monte روی مریخ است. چنین سوراخ هایی احتمالا به دلیل جریان گدازه های آتشفشانی باستانی به وجود آمده اند.

محققان معتقدند چند حفره در Arisa Mons احتمالا نورگیرهای فروپاشی شده هستند یا به شبکه هایی گسترده از لوله های گدازه ای راه دارد. اما در یکی از تصاویر ثبت شده، یک دیواره درخشان دیده می شود، این بدان معنا است که ممکن است سوراخ مذکور یک گودال استوانه ای شکل باشد.

این نوع از گودال ها به دلیل فروپاشی سطوح زیرین تر سیاره به وجود می آیند. دهانه های گودالی شکل روی زمین و در هاوایی نیز وجود دارند.