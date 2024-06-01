نخستین رویداد رفع نیازهای فناورانه صنعت مس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این رویداد با حضور رئیس، معاونان و مدیران پارک، کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی شهرستان شاهرود، کارشناس اداره صنعت، معدن، تجارت شهرستان شاهرود، بیش از ۳۰ نفر از بهره‌برداران معادن مس و شرکت‌ها و کسب و کارهای فعال در زنجیره ارزش مس، سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان و ۲۰ نفر از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان دارای محصول در صنعت مس و با هدف افزایش بهره‌وری صنایع صنعت مس با استفاده از انتقال فناوری‌های نوین به این صنایع و به‌هم‌رسانی محصولات دانش‌بنیان و فناور درحوزه صنعت مس با صنایع و بهره‌برداران مس برگزار شد.

در ابتدای رویداد محسن نظری، رئیس پارک استان سمنان به اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی در استان پرداخت و گفت: حوزه معادن یکی از ظرفیت‌های ویژه استان سمنان است و هم استانداری و هم فرمانداری‌ها در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی را در جهت رشد این حوزه معطوف داشته‌اند.

وی افزود: البته همچنان کاستی‌هایی در زیرساخت‌ها وجود دارد ولی در تلاش برای رفع این کاستی‌ها هستیم.

نظری در ادامه به توانمندی‌های پارک استان سمنان در حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: فناوری‌های و ماشین آلات معدنی از ظرفیت‌های خاص پارک استان سمنان است که امروز در این رویداد بخشی از آن‌ها ارائه خواهند شد.

در بخش دوم این رویداد، ۱۳ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور به معرفی طرح‌ فناورانه و محصولات دانش‌بنیان خود در صنعت مس پرداختند.

همچنین در این رویداد شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور به معرفی محصولات خود در حوزه‌های هوشمندسازی صنعتی معادن مس، پایش و بهینه‌سازی انرژی مصرفی معادن مس، پایش ایمنی و بهداشت در معادن مس، بهبود فرایندهای حفاری، استخراج و خالص‌سازی مس، کاهش آثار زیست‌محیطی معادن و کاربرد مس در حوزه‌های گوناگون پرداختند.

گفتنی است؛ ابوطالب جلالی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از مهمانان ویژه این رویداد بودند.