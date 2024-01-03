۲۰ اثر تاریخی رامسر در تصرف دستگاه های دولتی است

نادر سحرخیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون حفاظت از بناهای تاریخی که در اختیار دستگاه‌های دولتی بر عهده آن دستگاه گذاشته شده است و عدم مراقبت از این یادمان‌های با ارزش مستوجب پیگرد قانونی است.

وی با بیان اینکه بافت تاریخی فرهنگی شهرستان رامسر مشتمل بر بیش از ۲۰ اثر با ارزش تاریخی است که در اختیار دوایر دولتی و شهرداری‌ها است، ارزش تاریخی و فرهنگی بافت با ارزش رامسر را متکی بر همان آثار تاریخی دانست و گفت: عدم مراقبت از تعدادی از این آثار باعث آسیب‌های جبران نشدنی شده است.

وی یکی از عمده ترین آسیب‌های بناهای تاریخی در بافت رامسر را رطوبت و عدم بهره برداری از ساختمان دانست و خاطرنشان کرد: نوع بهره برداری از ساختمان نیز در طرح احیا با اهمیت است و تبدیل این گونه آثار به مراکز فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

سحرخیز تأمین اعتبار برای تهیه طرح مرمت را اولین گام در حفاظت دانست و گفت: لازم است شهرداران و دستگاه‌های اجرایی اعتبار لازم برای مرمت اضطراری را که شامل پوشش موقت. شمع زدن. داربست زدن و حفر کانال‌های رطوبت گیر و غیره را در بودجه سالانه خود پیش بینی کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی رامسر همچنین بیان کرد: این اداره خود را موظف می‌داند در حفاظت و پیگیری امورات مربوط به ادارات دولتی و عدم توجه به آثار ملی در اختیار آنان پیگیری‌های قضائی را انجام دهد.