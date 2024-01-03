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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

رییس صندوق رفاه دانشجویان:

وام فرزندآوری به ازای هر فرزند به دانشجویان پرداخت می‌شود

وام فرزندآوری به ازای هر فرزند به دانشجویان پرداخت می‌شود

رییس صندوق رفاه دانشجویان از ارائه وام فرزند آوری برای مادران دانشجو خبر داد و گفت: به ازای هر فرزند ۷ میلیون تومان وام ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود گنجی رییس صندوق رفاه دانشجویان ضمن تبریک روز مادر به تمام مادران بخصوص مادران دانشجو، گفت: امیدوارم که دانشجویان با الگوگیری از حضرت فاطمه‌الزهرا (س) ادامه‌دهنده راه ائمه اطهار باشند و ما هم در این مسیر در تلاش هستیم تا امکانات رفاهی را برای دانشجویان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه چهار نوع وام تحصیلی، ‌ ضروری، ودیعه مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را داریم که به دانشجویان تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: وام ضروری در موارد محدودی مانند ازدواج، فرزندآوری یا دانشجوی نخبه یا کارآفرین بودن به دانشجویان تعلق می‌گیرد؛ همچنین سعی‌مان بر این است که در طرح قانون جوانی جمعیت نیز به آنچه قانون تعیین کرده عمل کنیم.

رییس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما برای امکانات رفاهی و کمک به دانشجویان وام ازدواج را در نظر گرفتیم و مبلغ برای زوج‌هایی که ثبت‌نام کردند، واریز شده است. در این میان برای مادران دانشجو هم وام فرزندآوری را فراهم کردیم که به ازای هر فرزندی که متولد می‌شود، مبلغ ۷ میلیون تومان را در اختیار مادران دانشجو قرار می‌دهیم و برای پرداخت و ثبت‌نام این وام‌ها هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

کد مطلب 5983977
زهرا سیفی

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