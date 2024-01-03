به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود گنجی رییس صندوق رفاه دانشجویان ضمن تبریک روز مادر به تمام مادران بخصوص مادران دانشجو، گفت: امیدوارم که دانشجویان با الگوگیری از حضرت فاطمه‌الزهرا (س) ادامه‌دهنده راه ائمه اطهار باشند و ما هم در این مسیر در تلاش هستیم تا امکانات رفاهی را برای دانشجویان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه چهار نوع وام تحصیلی، ‌ ضروری، ودیعه مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را داریم که به دانشجویان تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: وام ضروری در موارد محدودی مانند ازدواج، فرزندآوری یا دانشجوی نخبه یا کارآفرین بودن به دانشجویان تعلق می‌گیرد؛ همچنین سعی‌مان بر این است که در طرح قانون جوانی جمعیت نیز به آنچه قانون تعیین کرده عمل کنیم.

رییس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما برای امکانات رفاهی و کمک به دانشجویان وام ازدواج را در نظر گرفتیم و مبلغ برای زوج‌هایی که ثبت‌نام کردند، واریز شده است. در این میان برای مادران دانشجو هم وام فرزندآوری را فراهم کردیم که به ازای هر فرزندی که متولد می‌شود، مبلغ ۷ میلیون تومان را در اختیار مادران دانشجو قرار می‌دهیم و برای پرداخت و ثبت‌نام این وام‌ها هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.