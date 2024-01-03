چرا ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت به تعویق افتاد؟

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای با مسؤولان ذی ربط در رابطه با سامانه جامع تجارت برگزار شد، اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

وی افزود: با سامانه مودیان مشکلی نداریم زیرا هدف این سامانه شفاف سازی پرونده‌های مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی است تا فعالانی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و پرونده‌های مالیاتی ندارند شناسایی شوند که البته این سامانه هم نیاز به زمان برای آموزش دارد اما به هر حال ما مشکلی با این سامانه نداریم.

این مقام صنفی گفت: در مورد سامانه مودیان با توجه به جلساتی که داشتیم بنا شد تا پایان سال واحدهای صنفی نسبت به ثبت نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی اقدام کنند. طلافروشان فاکتورها را در طول ماه می‌توانند در سامانه ثبت کنند. جرایم عدم ثبت نام تا پایان سال بخشوده شد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

به گفته وی، در سامانه جامع تجارت باید مصرف کننده نهایی کد ملی ارائه کند اما در سامانه مودیان اخذ کد ملی خریدار الزامی نیست.