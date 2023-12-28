سامانه مودیان اختلالی در بازار طلا ایجاد نمی کند/ شایعه نسازید

نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار با مهر با تاکید بر اینکه بازار طلای تهران تعطیل نیست، گفت: فروشندگان بازار طلا نسبت به شایعات اخذ مالیات در راستای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی واکنش نشان دادند که البته این سامانه نیاز به اصلاحاتی خواهد داشت و طی جلساتی که با سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صمت داشتیم از هفته آینده اصلاحات انجام و اجرا خواهد شد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در ادامه تاکید کرد: در اجرای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که بنا بود تا از ابتدای دی‌ماه آغاز به فعالیت کند که با توجه به شایعات و اصلاحیات موجب شد تا فعالیت این سامانه با تأخیر همراه شود. ابهاماتی در این حوزه وجود دارد که افراد بالا دستی باید نسبت به حل ابهامات دست به‌کار شوند.

وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این سامانه شوکی وارد بازار طلا شد که با توجه برگزاری جلسات با رییس سازمان امور مالیاتی کشور قرار شد تا بخشودگی‌های مالیاتی برای این صنعت در نظر گرفته شود. آغاز فعالیت سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی قطعاً اختلالی در بازار طلا ایجاد نخواهد نکرد. متأسفانه پیش‌از اجرای این طرح ابتدا باید اطلاع رسانی لازم انجام و خبرهایی در سطح رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گرفت تا افراد سودجو و بدون تخصص در فضای رسانه شایعه پراکنی نکنند.

این مسؤول خاطرنشان کرد: جلسات با افراد متخصص در اتاق اصناف تهران و وزارت صمت برگزار شده و از هفته آینده کارگروه‌های تخصصی با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر برای بررسی و پیگیری قانونی اصلاح سامانه جامع تجارت و رفع مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر فعالیت خواهد کرد.

بذرافشان در پایان نسبت اینکه در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی هیچ‌گونه مالیاتی شامل خریدار و فروشندگان طلا نخواهد شد تاکید کرد و گفت: این سامانه صرفاً در راستای شفاف‌سازی فرارهای مالیاتی و شناسایی واحدهای غیر پروانه فعالیت خواهد کرد.