نامه مهم وزارت صمت به طلافروشان؛ ثبت موجودی طلا الزامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزایی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیره‌های بعد از تولید، همچون کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند.

در این نامه آمده است: «پیرو نامه شماره ۲۶۷۳۹۰۹ در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با عنایت به نامه‌های شماره ۲۶۷۱۳۲۲ تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۶۹۹۵۶/ م / ص تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به جلسه هم‌اندیشی روز یکشنبه (٢٣ اردیبهشت ماه) در محل مسجد امام بازار که با حضور معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع، رئیس اتاق اصناف ایران، مسئولان مربوطه و اعضای آن صنف برگزار شد به اطلاع می‌رساند:

بر اساس مکاتبات مذکور ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند.

لذا شایسته است مراتب در اسرع وقت ضمن اطلاع‌رسانی به صنف مربوطه اقدامات و پیگیری‌های مؤثر جهت فعالیت واحدهای صنفی استان با فوریت انجام و نتیجه به این اداره کل اعلام شود.»

طلافروشان همچنان تعطیلند

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران در این رابطه به مهر گفت: بعد از جلسه‌ای که دیروز عصر در مسجد امام خمینی (رده) با جمع کثیری از مسؤولان دولتی اعم از معاون سازمان صمت استان تهران، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران و… با حضور بازاریان تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه همکاران ما نگرانی‌های خود در مورد سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان مطرح کردند. در نهایت اعلام شد که در این راستا کارگروهی تشکیل شود و پس از اخذ تصمیمات، فعالان صنف و صنعت طلا به کار ادامه دهند.

بذرافشان ادامه داد: وزارت صمت نیز دیروز عصر نامه‌ای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با وجود هماهنگی میان وزارت صمت و اتحادیه طلا، اما دیشب در یک برنامه تلویزیونی الفاظ نامناسبی خطاب به طلافروشان گفته شد و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفتند که «نباید استثنایی برای طلافروشان قائل بود». این موضوع باعث می‌شود واحدهای طلا نسبت به آینده خود نگران باشند.

بذرافشان تاکید کرد: وقتی هنوز مسؤولان به یک نقطه نظر مثبتی نرسیده‌اند، چگونه می‌توانیم همکاران خود را متقاعد کنیم که نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کنند؟ ابتدا مسؤولان به جمع بندی برسند و بعد در مورد اصناف تصمیم بگیرند.