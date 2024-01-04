همایش شمیم بهشت، آیین نکوداشت بانوان قرآنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «شمیم بهشت؛ آئین نکوداشت و تکریم از بانوان و رهروان حضرت فاطمه زهرا (ص)» شامگاه امروز پنج شنبه ۱۴ دی در تالار ایوان شمس از سوی مرکز بانوان قرآن پژوه برگزار شد.

حجت الاسلام احمد عابدی در ابتدای این مراسم ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (ص) گفت: در سوره آل عمران آمده است: «ملائکه حضرت مریم را خطاب قرار دادند و گفتند: خداوند تو را برگزیده، پاک و مطهر و سرور زنان قرار داده است.» پیامبر در حدیثی متواتر بیان کردند: چهار زن سیدالنسا العالمین هستند آسیه، مریم، حضرت خدیجه و فاطمه زهرا (ص). من این متن را روی سنگ قبر حضرت معصومه (ص) نوشتم و گفتم اینها تا زمان پیامبر سید نساء العالمین بودند و بعد از ایشان شاید زینب کبری، حضرت معصومه و نرجس خاتون سید النسا العالمین باشند.

وی ادامه داد: از بین این چهار زن مریم در بین زنان زمان خودش برگزیده است اما فاطمه زهرا (ص) برگزیده زنان از اول تا آخر دنیاست.

وی با اشاره به معنای کلمه سید النسا العالمین چنین توضیح داد: سید النسا العالمین در اینجا به معنای پاک و مطهر است. پیامبر فرمود هر کس تقی و نقی باشد از آل پیامبر است و سلمان با اینکه عرب نیست اما از اصحاب است.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: معنای دیگر سید به معنای عاقل و دوراندیش است. فاطمه الزهرا (ص) سید النسا العالمین است؛ یعنی عاقل است. هر کس که آدم عاقلی بود و معاشرت با مردم را بلد باشد و با مردم تعامل کند لبیب است. کسی هم که آینده نگر در گفتار و رفتار بود عاقل است، پس فاطمه الزهرا عاقل‌ترین و دور اندیش ترین است.

وی با اشاره به معنای سوم سید النسا العالمین اضافه کرد: معنای دیگرش این است کسی که حرف آخر را می‌زند. فاطمه زهرا (ص) کلامش فصل الخطاب است. معنای دیگر سید النسا العالمین یعنی کسی که راضی به قضا و قدر خداست. معنی دیگر سید النسا العالمین کسی است که خشمگین نمی‌شود. پیامبر نسبت به خدیجه (س) گفت که رب البیت است. خدای متعال ربوبیت دارد و رب العالمین است. خانمی که مظهر ربوبیت خدا باشد، رب البیت است. این زن تدبیر می‌کند و تربیت و برنامه ریزی به دست اوست. فاطمه الزهرا همین نسبت را با زنان کل دنیا دارد وبرای آنها تدبیر می‌کند.

جامعه زنان به عنوان حلقه‌های میانی برای تداوم ارزشها فرصت زا هستند

فاطمه قاسم پور در ادامه این مراسم ضمن تسلیت حادثه تروریستی کرمان گفت: حضرت آقا در بحث حکمرانی اجتماعی بحث حلقه‌های میانی را مطرح کردند و گفتند برای حل مسائل کشور باید حلقه‌های میانی پای کار بیایند. ساختار اداری باید تسهیل کننده حلقه‌های میانی باشند. جامعه زنان برای تداوم ارزش‌ها و حل مسائل اجتماعی فرصت زا هستند و جلسات و محافل زنان به این تداوم ارزش‌ها کمک می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزش‌های بنیادین آموزه‌های اسلامی در آحاد جامعه ما وجود دارد و این جلسات قرآنی می‌تواند در این باره به ما کمک کند، گفت: این محافل فرصت‌های زیادی دارد و راهبرد اساسی ما برای برون رفت از برخی مسائل است.

وی ادامه داد: ما درباره حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مجلس جلسه‌ای داشتیم و حاکمیت باید نسبت به آن نگاه ویژه داشته باشد. ما نیز باید به سوی خانواده کامل برویم و در این راه نقش جلسات و محافل زنان برای حل مسائل خانواده‌های زن سرپرست بی بدیل است. ما در قانون گذاری و تسهیل گری برای ایفای نقش شما همراه هستیم.

غلامعلی حداد عادل در بخش دیگری از این نشست طی سخنانی گفت: من قبلاً هم توفیق حضور در محفل بانوان قرآن پژوه را داشتم و جا دارد از حضور احمد احمدی در آن مراسم یاد کنم.

وی خطاب به زنان حاضر در این نشست بیان کرد: حضور شما زنان برای جمهوری اسلامی پشتوانه، عظمت و کرامت است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با اشاره به اهانت قرآن سوزی طی سال‌ها و ماه‌های گذشته در اروپا عنوان کرد: این اتفاقی دور از تمدن و انسانیت بود. ما با اینکه اعتقادی به ادیان دیگر نداریم احترام به آن را واجب می‌دانیم و به مقدسات آنها بی احترامی نمی‌کنیم. اما اروپایی که دم از انسانیت و حقوق بشر می‌زند حیرت آور است که در میدان بزرگش قرآن و دل بیش از یک میلیارد مسلمان را آتش بزنند.

حداد عادل افزود: آن هم در اروپایی که اگر کسی در هولوکاست شک کند او را از دانشگاه اخراج می‌کنند و اخیراً هم رئیس دو دانشگاه پنسیلوانیا و هاروارد را به دلیل اینکه مانع اعتراض دانشجویان به کشتار صهیونیست‌ها نشدند برکنار کردند.

وی با طرح این سوال که مگر در قرآن چیست که آن را آتش می زنید و خشم شما را بر می‌انگیزد؟ تاکید کرد: سرفصل‌های مفاهیم قرآنی را مرور کنید ببینید قرآن به ما می‌آموزد که این جهان خالق و خدایی دارد و انسان به باطل آفریده نشده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با بیان اینکه قرآن برای انسان شرافت وکمال قائل است عنوان کرد: خدا روح خود را به امانت به انسان داده و آن را چنان بزرگ می‌داند که می‌گوید امانتی را که کوه‌ها و دریاها تحملش را ندارند به آن سپردیم. قرآن می‌گوید اگر کسی یک انسان را بکشد گویی هزاران انسان را کشته است. این قرآن اجازه غیبت انسانی را بدون حضور او نمی‌دهد و جز گناهان کبیره است.

حداد عادل با تاکید بر اینکه تمام بخش‌های قرآن عقلانی و پذیرفتنی است و زن و مرد را برابر می‌داند افزود: در تربیت قرآنی زنی چون فاطمه پدید می‌آید که تمام ائمه در برابر او کرنش می‌کنند. این قرآنی است که می‌گوید پیامبر مبعوث شده تا انسان را از کشیدن بارهای سنگین آزاد کند. این قرآن آمده تا ما را از خباثت دور کرده و به مسؤولیت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند. این قرآن برای آزادی آمده و به ما درس استقلال می‌دهد و اجازه سلطه استکبار نمی‌دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خشم کور دشمنان قرآن در این است که می‌بینند در دنیایی که ادعا می‌کردند بعد از فروپاشی شوروی نظم‌نوین جهانی پدید آمده، بیداری اسلامی با انقلاب پدیدار شده و در منطقه مقاومت شکل گرفته است. طرح خاورمیانه جدید هم با مقاومت رو به رو شده است. قرآن در برابر سلطه آمریکا مقاومت ایجاد کرده است.

حداد عادل با اشاره به اهمیت توجه زنان به قرآن بیان کرد: زنان نیمی از جامعه اند ولی تربیت کننده همه جامعه هستند بنابراین گسترش فرهنگ قرآنی نوید تربیت نسل قرآنی می‌دهد. ما در جامعه از قرآن فاصله داریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم جامعه قرآنی است.

وی با بیان اینکه دانشجویان و جوانان باید قرآن را بفهمند و بشناسند، تاکید کرد: بستر این موضوع، خانواده است. جایی که افراد در آن دیندار می‌شوند خانواده است. غربی‌ها در همه جای دنیا درصدد متزلزل ساختن مبانی خانواده اند.

وی توصیه کرد: به فهم قرآن اهمیت بدهید. قرائت قرآن مقدمه توجه به معانی آن است. نباید در مرحله قرائت متوقف شویم و به حقیقت قرآن راه یابید.

حداد عادل ادامه داد: قرآن را با ترجمه بخوانید. توفیق داشتم که قرآن را در زمان مسوولیتم در مجلس ترجمه کردم چون می‌خواستم ترجمه قابل خواندن در محافل ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید برای جوانان ترجمه قرآن را بخوانید یادآور شد: الان در مجلس در کنار قرائت ترجمه آن را بخوانید. این قرآن درس پیوند دین و سیاست است و قائل به جدایی این دو نیست.

وی متذکر شد: مبادا نوعی از دین داری به ما تلقین شود که حساب قرآن را از دین و سیاست جدا کنیم. انتخابات میدان آزمایش بزرگ است امیدواریم مبلغ برای انتخابات باشید که چشم دشمنان کور شده ومجلس انقلابی و کارامد تشکیل شود.

آمریکا و اروپا کنار رژیم صهیونیستی ایستاده اند

محسن رضایی ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن، حادثه تروریستی خونین دیروز کرمان را به ملت ایران تسلیت گفت.

وی در ادامه با بیان اینکه قرآن حقیقتاً معجزه است اظهار داشت: هیچکس در طول صدها سال نتوانست تحریفی در این معجزه الهی انجام بدهد و قرآن همچنین در محتوا نیز یک معجزه است و در حوزه‌های جامعه‌شناسی، اقتصادی، فیزیک و سایر علوم هم صاحب شگفتی‌هاست و امام خمینی (ره) هم می‌فرماید بعثت نبی اکرم یک تحول علمی است و سند آن قرآن مجید است.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه ما باید به دو ارزش برادری و مادری توجه ویژه داشته باشیم و این فضائل را همچون اوایل انقلاب احیا کنیم اظهار داشت: بسیاری از چالش‌ها با زنده شدن همین دو ارزش حل خواهند شد.

رضایی با یادآوری توسلات رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس به حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: در جبهه‌ها هرجا که کار گره می‌خورد به حضرت صدیقه طاهره متوسل می‌شدیم و معجزه آن را درگشایش جبهه‌ها می‌دیدیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ غزه بیان داشت: از ابتدای این جنگ آمریکا و اروپا در کنار رژیم خونخوار صهیونیستی ایستادند؛ اروپا پس از ورود اسرائیل به غزه به ظاهر خورده است.

حضور زنان در مبارزات سیاسی و عمومی یک نقش چندگانه است

زکیه عبداللهیان دبیر همایش «شمیم بهشت» با بیان اینکه امروز در سراسر جهان مُعضل بزرگی وجود دارد و آن این است که نسبت به حقوق زنان تعرض انجام می‌گیرد و به زنان ظلم می‌شود گفت: آمارهای تکان دهنده کشتار زنان بیگناه در غزه را که شاهدید! وحشیانه ترین رفتارهای تاریخی، در عراق به دَستِ وُحُوشِ داعش را هم که دیده اید! نادیده گرفتن حقوق اساسی اسلامی و انسانی زنان در افغانستان را هم که می‌نگرید! حال آنکه از مقدمات پیروزی انقلاب اسلامی زنان در میدان‌های عظیم مبارزۀ سیاسی حضور پیدا کردند، و نقش خودشان را به اثبات رساندند.

وی ادامه داد: قابل انکار نیست که وضع زنان ما به شکل باور نکردنی تغییر کرد. زنان در اسلام به عنوان انسان در راه تکامل معنوی و نفسانی با مردان هیچ تفاوتی ندارند. فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه زَن و مسئله زن در کشور وجود دارد از مسائل حقوقی و قانونی و فقهی تا مسائل اجتماعی اجرایی عاطفی و همه موضوعات مختلفی که در زمینه زن مطرح است - بایست شکلی سیستمی و عمومی - پیدا کند.

عبداللهیان بیان کرد: لازم است مرکزی عالی و ثابت با کادرهای قوی و چشم انداز بلندمدت به وجود بیاید تا در ذیل آن نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخشهای مختلف و یکپارچه تشکیل شود تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب از تمامی زنان فعال و علاقمند و نخبه در بخشهای مختلف با نگاه‌های مختلف استفاده شود.

به گفته دبیر همایش «شمیم بهشت»، شاید به جرأت بتوان گفت که ایجاد بانک اطلاعاتی بانوان قرآنی و برگزاری همایش‌های بین المللی بانوان قرآن پژوه برای نخستین بار در جهان اسلام که در وصف آن مرحوم علامه محمدرضا حکیمی فرمودند که این همایش در جهان اسلام بی نظیر است و نیز مورد تمجید و تشویق مقام معظم رهبری قرار گرفت؛ به همت زنان همین سرزمین بوده و این حرکت نمونه‌ای از این چشم انداز به وضعیت زنان در گستره وسیع جامعه بزرگ زنان کشور است.

وی با اشاره به اینکه این گردهمایی و این آئین نکوداشت در ادامه حرکت عظیم و سالیانه همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه است توضیح داد: این همایشها به منظور تجلیل و تکریم از بانوان حافظ، داور قاری، پژوهشگر و هنرمندان قرآن کریم از سراسر دنیا است که نوعاً با رؤسای جمهور، رؤسای مجلس شورای اسلامی و مقامات عالی جمهوری اسلامی بوده است و تا کنون پانزده دوره از آن برگزار شده است.

این بانو قرآن پژوه ادامه داد: دور هفتم این همایش با حضور بیش از چهار هزار نفر از بانوان قرآنی سراسر کشور در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد که این دیدار اولین دیدار بانوان قرآنی کشور با ایشان بوده و معظم له در آن دیدار فرمودند که وجود بانوان قرآن پژوه موهبت بزرگ الهی است.

وی با اشاره به برخی از آثار و ثمرات برگزاری این همایش گفت: نخست تشکیل و ایجاد مجموعه گنجینه نور که مرکز جمع آوری و نگه داری ۲۳۰۰۰ عنوان پایان نامه و پژوهش قرآنی بانوان است. دوم تکریم از صدها بانوی شاخص و ممتاز در تمامی رشته‌های قرآن کریم از سراسر ایران و سایر کشورها که این تکریم ها موجب معرفی این بانوان شده و شاهد رونق روز افزون فعالیت‌های قرآنی در جامعه پژوهش قرآنی بانوان است. سوم شناسایی و تجهیز محافل قرآنی بانوان در مناطق مختلف شهر تهران که اکنون بیش از هزار محفل قرآنی بانوان شناسایی شده که این محفل‌ها همگی مردمی و به صورت خودجوش برپا می‌شوند. این مرکز با تجهیز این محافل به قرآن، رحل، مفاتیح صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و نیز اعزام مبلغ سعی در ایجاد ارتباط مستمر با آنها دارد.

وی گفت: شناسایی بیش از ۱۲۰۰ بانوی مبلغ و فعال در شهر تهران و برگزاری ۱۱ دوره جشنواره بانوی ایرانی هنر قرآنی با نمایش آثار برتر هنری بانوان هنرمند از دیگر ثمرات این همایش است.حضور زنان در مبارزات عمومی و سیاسی یک نقش چندگانه است. مسؤولین باید همت و کمک ویژه کنند که بانوان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و قرآنی در کنار مردان بتوانند به ایفای نقش بپردازند و به زنان و نقش آن‌ها به عنوان اقلیت نگاه نشود.

در پایان این مراسم نویسندگان و محققان و رهروان راستین حضرت فاطمه (ص) زهرا نادری، نجله خندق، ناهید طیبی، زهرا خوش نظر و مریم توسلی تجلیل شدند.