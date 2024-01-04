به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حادثه تروریستی در شهر کرمان نوشت: اقدام تروریستی و کشتار مردم بی‌گناه نزدیک مسجد صاحب الزمان در شهر کرمان بسیار شوک‌آور بود.



ولکر تورک می‌افزاید: عاملان و افراد مسئول در این قتل‌عام باید مطابق با استانداردهای بین المللی پاسخگوی اقدام جنایتکارانه خود باشند.



از سوی دیگر، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد نیز با انتشار پیامی در این شبکه اجتماعی نوشت: صمیمانه به مردم ایران برای جان باختن غیرنظامیان بی‌گناه که در نتیجه این اقدام تجاوزکارانه از جمله زنان و دختران به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گویم.