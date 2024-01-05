به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سرویس عربی آناتولی، بنی گانتز، وزیر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، به دلیل انتقادات تند وی به هرتسی هالوی، رییس ستاد ارتش هشدار داد.

گانتز در واکنش به انتقادات تند وزرای کابینه جنگ نتانیاهو ضد رییس ستاد ارتش در تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ناکامی اسراییل در پاسخ به عملیات طوفان الاقصی گفت: حمله به رییس ستاد ارتش در نشست کابینه با «انگیزه‌های سیاسی» صورت گرفته و نتانیاهو باید میان گزینه اتحاد با (احزاب) و تحقق امنیت یا ادامه سیاست‌های کنونی خود یکی را انتخاب کند.

خط و نشان عضو کابینه ائتلافی ضد نتانیاهو در شرایطی رخ داد که وزیران کابینه نتانیاهو از جمله ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت داخلی، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و میری رگو، وزیر حمل و نقل، به هرتسی هالوی، رییس ستاد ارتش در جلسه کابینه عصر پنجشنبه در حضور نتانیاهو انتقادهای تند و تیز کردند.

وزیران حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در این نشست که با حضور وزیران احزاب ائتلافی تشکیل شده بود، علاوه بر اعتراض به طرح رییس ستاد ارتش در تشکیل کمیته برای واکاوی ناکامی اسراییل در مقابله با حماس درباره حضور شائول موفاز، وزیر سابق جنگ و رییس سابق ستاد ارتش در این کمیته اعتراض کردند.

گانتز اظهار داشت: «آنچه دیروز در نشست کابینه رخ داد با انگیزه‌های سیاسی در بحبوحه جنگ صورت گرفت و تاکنون چنین رفتاری هرگز طی نشست‌هایی که پیشتر داشتم، تجربه نکرده بودم و نبایستی چنین حادثه‌ای رخ می‌داد.»

عضو کابینه جنگی نتانیاهو اذعان کرد: «ما در دشوارترین جنگ خود در طول تاریخ خود قرار داریم و در چند جبهه در حال نبرد هستیم و بایستی با مشتی واحد ضد گروه‌های فلسطینی اقدام کنیم.»

گفتنی است اظهارات بی‌سابقه گانتز ضد نتانیاهو پس از پیوستن به کابینه ائتلافی نتانیاهو در اکتبر گذشته به عنوان نخستین تهدید وی علیه نتانیاهو به شمار می‌رود.

این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که رژیم اسراییل با گذشت نزدیک به سه ماه از جنگ تا کنون موفقیتی در دستیابی به اهداف جنگی خود کسب نکرده است.

رژیم اسراییل هدفش از اقدامات جنگی در غزه را نابود کردن حماس اعلام کرده اما روزنامه نیویورک‌تایمز چهارشنبه گذشته در تحلیلی به نقل از کارشناسان نوشت که هنوز نشانه‌ای از افول توان نظامی حماس وجود ندارد.