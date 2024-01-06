به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نسبت به اظهارات دیروز سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان واکنش نشان داده و به صورت ویژه به ماهیت احتمالی واکنش مقاومت لبنان نسبت به ترور شهید العاروری پرداختند.

«دلون بن دیوید» خبرنگار مسائل نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که ارزیابی‌های ارتش اسرائیل نیز نشان می‌دهد که حزب‌الله لبنان نسبت به ترور شهید «صالح العاروری» نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت واکنش نشان خواهد داد، اما این واکنش خارج از محدوده درگیری‌های کنونی خواهد بود.

«ألیور لوی» تحلیلگر مسائل عربی در شبکه کان رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به اظهارات قاطع دبیرکل حزب‌الله لبنان در خصوص واکنش به ترور العاروری تصریح کرد که چیزی که سید حسن نصرالله از آن سخن نگفت، این بود که این واکنش چه زمانی و به چه شکلی انجام خواهد شد.

وی همچنین این سوال را مطرح کرد که معلوم نیست واکنش حزب‌الله لبنان منجر به جنگ میان دو طرف خواهد شد یا اینکه کمتر از خط قرمزها خواهد بود. وی در عین حال پیش‌بینی کرد که این واکنش فراتر از شلیک موشک‌های ضد زره به سمت شهرک‌های صهیونیستی باشد که این روزها چندین بار در روز اتفاق می‌افتد.

«گیل شورش» یکی از مسئولان سابق موساد نیز در واکنش به انتقام حزب‌الله نسبت به ترور شهید العاروری ابراز امیدواری کرد که این واکنش به گونه‌ای نباشد که اسرائیل مجبور به استفاده از گزینه نظامی شود، چرا که اگر تجاوز گسترده نظامی ضد لبنان آغاز شود، این جنگ متوقف نخواهد شد.

شورش تاکید کرد که مسائل جبهه شمالی تنها منحصر به قطعنامه ۱۷۰۱ و دور کردن حزب‌الله از رود لیتانی نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین موضوع، توان آتش حزب‌الله لبنان است، علاوه بر اینکه اسرابیل در جبهه داخلی خود نیز با مشکل مواجه است.

این مسئول سابق جاسوسی رژیم صهیونیستی نسبت به توانمندی‌های ارتش اسرائیل ابراز تردید کرده و گفت که اطمینان ندارد که ارتش قادر به مبارزه در دو جبهه باشد؛ اما به این نکته آگاهی دارد که اوضاع جبهه داخلی در صورت باز شدن جبهه‌ای دیگر در جنگ با لبنان بسیار مشکل خواهد بود.

«نداف هعتسانی» تحلیلگر سیاسی شبکه کان نیز با اشاره به تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد که به هیچ یک از اهالی منطقه المناره پیشنهاد نمی‌کند که به خانه‌های خود برگردند؛ چرا که در برابر حزب‌الله کاملاً بی‌پناه خواهند بود. وی با انتقاد تلویحی از عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی تاکید کرد: ما بر اساس قواعد حزب الله لبنان بازی می‌کنیم.