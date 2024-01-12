«آوینیون» و دغدغه انسان معاصر/ اثری که طی ۴ سال شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آوینیون» به نویسندگی و کارگردانی حسن معینی اثری است که پیش از این در شهریور و مهر سال جاری در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این اثر در دور دوم اجراهای خود، در تماشاخانه هامون روی صحنه میرود و قرار است در بخش «مرور» مسابقه ایران چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز اجرا شود.
نمایش «آوینیون» درباره گروهی تئاتری است که قصد دارند اجرایی را بر اساس نمایشنامه «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر، برای شرکت در جشنواره تئاتر آوینیون فرانسه آماده کنند اما در این مسیر دچار چالشهایی میشوند. «آوینیون» درباره شکل دادن به مفهوم اجرا در تئاتر است.
این نمایش با حضور عبدالحمید گودرزی، امیر جوشقانی، ملیحه بقایی، سعید عساکره، روی صحنه میرود.
حسن معینی درباره روند تولید نمایش «آوینیون» و چگونگی شکلگیری آن، به خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که از سال ۹۸ تمرین نمایش «آوینیون» شروع شده بود. در واقع روند تمرین اجرایی کارگاهی داشته است و در دورهای برای حضور در جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد ولی چون به عنوان کاری استانی پذیرفته شده بود ترجیح دادم از تهران در جشنواره حضور پیدا کنم. در این ۴ سال به صورت بیوقفه و حدود ۸۰۰ جلسه تمرین داشتیم.
وی درباره ایده شکلگیری نمایش «آوینیون»، توضیح داد: نظریهپردازان مختلف تئاتر میگویند اجرای تئاتر کجا شکل میگیرد، از دل این نظریهها ایده اولیه من شکل گرفت و شروع به نوشتن پرترهای از یک کارگردان شدم که مسالهاش اجرا و اینکه اجرا در کجا شکل میگیرد، است؛ اینکه در معنای واقعی به چه چیزی اجرا میگوئیم. حدود یک سال نوشتن متن طول کشید و سپس تمرینها شروع و ۴ سال طول کشید.
معینی درباره شیوه اجرایی «آوینیون» تاکید کرد: «آوینیون» اجرایی مبتنی بر بازیگر است.
وی درباره نحوه طراحی انجام شده برای این اثر نمایشی، یادآور شد: اجرا یک صحنه خالی و ۴ بازیگری است که ۸۵ دقیقه روی صحنه هستند.
کارگردان «آوینیون» درباره چالشهایی که به لحاظ مالی برای تولید این اثر نمایشی پیش روی گروه بود، تصریح کرد: حقیقت این است آنقدر با بیپولی کار کردهایم که دیگر عادتمان شده است. ما سعی کردیم با انجام کارهای فردی بتوانیم کار اصلیمان یعنی همین اجرا را به سرانجام برسانیم. ما هزینههای وحشتناکی داشتیم. آدمهایی که در نمایش حضور دارند با عشق عجیبی آمدند و اصلاً درباره مسائل مالی با هم صحبت نکردیم. در نهایت با کمک همین افرادی که نه برای پول بلکه برای معنای واقعی تئاتر کار میکنند، نمایش را به اجرا رساندیم.
معینی درباره حضور نمایش «آوینیون» در بخش «مرور» چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، تاکید کرد: واقعیت امر این است که دل من میخواست که اجرا بیشتر از اینها دیده شود. طبق برنامهریزیهایی که شده قرار است نمایش «آوینیون» به کشورهای هند و آلمان برود زیرا این اثر درباره انسان معاصر است و تاریخ مصرفدار نیست. از اینرو تصمیم گرفتم نمایش در جشنواره تئاتر فجر نیز حضور پیدا کند تا بیشتر دیده شود و به سرانجام برسد.
وی درباره بازخورد مخاطبان نسبت به اجرای «آوینیون» گفت: در دور اول اجرا، نمایش «آوینیون» از پرمخاطبترین آثار اجرا شده در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر شد. دور دوم اجرا نیز در تماشاخانه هامون هم مخاطبان ارتباط بسیار خوبی با نمایش برقرار کردهاند و بازخوردهای بسیار مثبتی نسبت به نمایش دارند. اگر شرایط به همین روال پیش برود، تا ۱۰ روز آینده نیز «آوینیون» روی صحنه خواهد بود.
عکس از رضا جاویدی است.
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