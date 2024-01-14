افزایش ۱۷۳ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزن کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه سال جاری را ۲ میلیون ۵۸۵ هزار و ۵۹۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۷۹۰ دلار بوده است.

وی افزود: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۲۴۴ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۱۷۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: گمرک پرویزخان با ۹۹۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۲۸ دلار به وزن ۲ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۷۰۷ تن، از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان کرمانشاه، سهم ۹۷ درصدی ارزش و سهم ۹۸ درصدی وزن را از آن خود کرد.

عباس زاده بیان کرد: این میزان کالای ترانزیتی از مبدا گمرک پرویزخان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۲۳۸ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی سهم گمرک خسروی از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان را از لحاظ ارزش سه درصد و از حیث وزن ۲ درصد عنوان کرد و مقدار آن را ۲۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۸۶۲ دلار به وزن ۴۳ هزار و ۸۸۸ تن بیان کرد.

عباس زاده عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه را مازوت، نفتا، روغن صنعتی بیتومین و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدا این گمرکات را ضایعات کارتن عنوان کرد.