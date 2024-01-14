حقوقدانان ایرانی جنایت اسراییل در غزه را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی ظهر یکشنبه در تجمع حقوقدانان قزوینی که در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد اظهار کرد: مکتب مقاومت از مکتب شهدا الگو گرفته و بر همین اساس مسلمانان آزاده دنیا با تاسی از این مکتب پیش می‌روند.

وی با بیان اینکه دشمنان این ملت و مقاومت باید درک کنند که ما با بهره گیری از مکتب شهدا و شعار «هیهات من الذله» به این نهضت و مسیر خود ادامه می‌دهیم.

دادستان قزوین با بیان اینکه امروز فرهنگ مقاومت به دنیا صادر شده است، ادامه داد: آنچه در غزه از سوی حماس و یا در عراق از سوی حشدالشعبی، در لبنان از سوی حزب الله و حوثی ها در یمن می‌بینیم نتیجه بهره مندی این مردم از مکتب مقاومت است.

وی با بیان اینکه اولین اصل در مکتب مقاومت ایستادن در برابر ظلم و استکبار جهانی است، اضافه کرد: دشمن به خوبی پیام این مکتب را فهمیده و درک کرده است.

رجبی عنوان کرد: نسل کشی امروز در غزه در سکوت مجامع بین المللی رخ می‌دهد و این برای این مجامع حقوقی مایه آبروریزی و شرمساری است.

وی اضافه کرد: در مسیر حرکت به سمت جلو نیازمند فاصله نگرفتن از خط امام (ره)، انقلاب و مقام معظم رهبری است و هر وقت از این مسیر فاصله گرفته‌ایم ضربات محکمی را خورده‌ایم.

دادستان قزوین تاکید کرد: نیاز است جنایت جنگی اسرائیل در غزه توسط حقوقدانان برجسته ایرانی در مجامع بین المللی پیگیری شود تا به این شکل نیز بتوانیم به مردم غزه کمک کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه در کنار مردم غزه خواهیم ماند، یادآور شد: نیاز است تا مجامع بین المللی برای آتش بس فوری و محاکمه سران اسرائیل تلاش کنند.