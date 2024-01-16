«نذر ابدی» از یک خاطره واقعی شکل گرفت/ قوطی کمپوتی که لیوان آب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد رئیسی کارگردان و نویسنده فیلم کوتاه «نذر ابدی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایده شکل گیری این فیلم، گفت: یکی از دوستان خاطره‌ای از لابه لای خاطرات همرزمان شهید خرازی نقل کرد. اصل خاطره این بود که یک قوطی خالی کمپوت به دست رزمندگان می‌رسد و آنها از آن به عنوان لیوان استفاده کردند که در این فیلم کوتاه ما این خاطره را دراماتیزه کردیم.

وی ضمن اشاره به اینکه براساس آن خاطره، فیلمنامه و موقعیت را طراحی کرده است، در رابطه با محل فیلمبرداری این کار افزود: کار دفاع مقدسی به نسبت کارهای اجتماعی امروزی سخت‌تر است و نیاز به طراحی لوکیشن دارد. به‌واسطه اینکه این فضاسازی‌ها از قبل در شهرک دفاع مقدس انجام شده است ما پس از انتخاب لوکیشن فقط بازسازی انجام دادیم و اگر کار را در شهرک دفاع مقدس نمی‌ساختیم طراحی فضا و لوکیشن خیلی سخت بود.

این کارگردان با اشاره به اینکه کار در یک روز ضبط شده است، یادآور شد: تقریباً ۳۰ نفر عوامل و ۱۵ نفر هنرور برای این کار داشتیم، ۲ هفته پیش تولید فشرده داشتیم و پس تولید پروژه نیز یک ماه زمان برد.

«نذر ابدی» ماجرایی برگرفته از داستانی واقعی است و روایتی متفاوت از فداکاری‌ها و کمک‌های مردمی ارسالی به خطوط جبهه در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند که هم اکنون در چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور دارد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: آرش خلاق دوست، تدوین: حسین صفرزاده، مدیرتولید: علیرضا صدرالدینی، دستیار تولید: علیرضا کرمی، دستیار کارگردان: علی احمدی، حسین صفرزاده، منشی صحنه و برنامه ریز: سودابه صفری، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، دستیار صدا: شایان شاهوردی، طراح صحنه: علی شجاعی، دستیار صحنه: حنان عزت‌زاده و سامان رجبی، طراح گریم و لباس: زهرا بابایی، دستیاران گریم و لباس: فاطمه اسدی، مهدی قائمی، علیرضا شریفی مقدم، مهدی شهباز، دستیاران تصویر: محمدعلی زهی، مهدی حاجیلری، علیرضا محمدی، امیرحسین صالحی، اپراتور دوربین: محمد مودت، موسیقی: امید روشن بین، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: یحیی محمدعلی، طراح پوستر: الهام احمدی، تدارکات: علی تقوی، تأمین اسلحه: سرهنگ ناصر جباری، سینه موبیل: بیژن فرجودی، مسئول هنروران: سارا گودرزی، سارا حسینی.