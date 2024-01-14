به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره عمار، جشنواره معماری عمار ۲ نشست معماری با موضوع «معماری: مکان رویداد و یادمان» و «شهر: حافظه تاریخی و خاطره جمعی» برگزار می‌کند.

نشست اول در ۲ روایت «جـهان یادمان: بررسی تــطبیقی یــادمان های جــنگ در جــهان» با ارایه ابــراهــــیـــم ارجــــــمـــــندی، معمــــار و تهیـــه کــــننده مــــستند «آلــــــزایمر» و هومن تحویلدار معمار و طراح باغ موزه دفاع مقدس استان گلستان و «هــنــوز جــنــگ: نگاهداشت ارزش‌های حماسی جامعه با معماری» با ارایه فرخ هوشمند مدیر سابق طراحی معماری بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

نشست دوم نیز در ۲ روایت «داستان سقاخانه: مواجهه مردم سنگلج تهران با تخریب مسجد معیرالممالک» با ارایه غلامـحسین مـعـماریـان استاد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، مـحمدمهدی کلانتـری دبـیـر پـویش ملی نجات بـافـت های تاریـخی ایران و حــمـیدرضـا نـارنـجی نـژاد عــضو هیات موسس انـجمن سنگلج تـهران و «روایــــــت مــــــــــردم: بـازآفــرینی خــاطــره مــســجد ابــراهــیم خــلیل شــهر ری» با حضور حجه الاسلام موسوی امــــام جماعت مسجد ابراهیم خلیل شهر ری و مصطفی گلی زاده فــعال فــرهـنگی و مــــــــدیر خــــــــانه خــــــــــلاق شـــهر ری برگزار می‌گردد.

این ۲ نشست دوشنبه و سه شنبه ۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در تهران، میدان فلسطین، سینما فلسطین، محل برگزاری چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار خواهد شد و حضور در این نشست ها برای عموم آزاد است.