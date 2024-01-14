به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور در حرم مطهر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، پس از ادای احترام به روح بلند امام خمینی(ره) و شهدای مقاومت خاصه شهید سلیمانی، با اشاره به نقش‌آفرینی محور مقاومت در منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: در دنیای پیچیده‌ای که امروز مقاومت در آن نقش‌آفرینی می‌کند، جهان شاهد بود که تنها یک گروه مقاومت آزادی‌بخش یعنی حماس، توانست در عملیات «هفت اکتبر» ساختار سیاسی، امنیتی و وضعیت روانی رژیم اشغالگر را دچار فروپاشی کند.

وی با اشاره به ماهیت عملیات طوفان الاقصی به عنوان عملیات ضداشغالگری یک جنبش آزادی‌بخش علیه یک رژیم اشغالگر و نامشروع گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای غربی تلاش کردند تا عملیات هفت اکتبر را اقدامی تروریستی معرفی کنند که با دیپلماسی سازنده مقاومت این نگاه رنگ باخت.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: در ۱۰۰ روز بمباران مستمر و وحشتناک، رژیم صهیونیستی به رغم کشتار بیش از ۲۵ هزار نفر از شهروندان و بویژه زنان و کودکان فلسطینی نتوانست به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست یاید.

امیرعبداللهیان حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی را خطای بزرگ ایالات متحده دانست و گفت: رژیم اسراییل و حامیانش تصور می‌کردند ظرف مدت کوتاهی می‌توانند حماس را از بین ببرند که محاسبه‌ای کاملاً غلط بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین توان کنشگری گروه‌های غیردولتی در جهان پیچیده امروز، گفت: به موازات کنشگری دولت‌ها، جریان‌های مردمی و گروه‌های غیردولتی نیز به عناوین و روش‌های مختلف در حال کنشگری و ایفای نقش هستند و جریان‌های مقاومت در منطقه اکنون از توان کنشگریِ جریان سازی در راستای تقویت صلح و امنیت در منطقه برخوردار هستند.

امیرعبداللهیان شهید سلیمانی را قهرمان مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی دانست و در ادامه ضمن تبیین رویکرد حزب‌الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی، با تأکید بر این که نیروهای مقاومت در منطقه از جمله یمن مستقلاً و در چارچوب مصالح خود اقدام می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران به آنها دستور نمی‌دهد، اظهار کرد: مدل‌های رفتاری گروه‌های مقاومت بسیار قابل توجه بوده و حزب‌الله لبنان اکنون بخش قابل توجهی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در مرزهای شمالی با جنوب لبنان مشغول کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر مقاومت در سوریه و عراق در مقابله با داعش و تروریسم شکل نمی‌گرفت، امروز سوریه و عراق شکل دیگری داشت و اگر ترتیبات امنیتی مبتنی بر مقاومت نبود، امروز رژیم صهیونیستی محدود به دیوارهایش نبود و منطقه شرایط دیگری می‌بود.

امیرعبداللهیان در این چارچوب، نقش هدایت‌کنندگی راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی را بسیار ویژه و خاص توصیف کرد و گفت، این نقش حکیمانه و مدبرانه مورد اعتراف و اذعان صاحب‌نظران مختلف حکومتی و غیر دولتی در منطقه و جهان است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پرسش‌گری جامعه جوان کشور و این که نسل جوان امروز نه از تاریخ دیروز و وضع امروز بلکه از فردا سوال می پرسد و به افق‌های پیش رو می‌نگرد، گفت: نگاه به مباحث آینده شناسی در موضوعات مختلف حائز اهمیت است.

امیرعبداللهیان گفت: هدف نسل جوان امروزی فهم درست از آینده است است. وی افزود: تبیین و بازشناسی درست آینده فلسطین، منطقه و جهان یک رسالت مهم ائمه جمعه برای پاسخگویی به نسل کنونی است.

وی افزود: بازشناسی درست تحولات آینده و تبیین دقیق روندهای منطقه‌ای و جهانی برای جوانان از جمله رسالت‌های مهمی است که ائمه جمعه میدان دار آن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون کشورمان در حوزه اندیشه و دانش‌های مختلف اظهار داشت: در گفتمان انقلاب اسلامی، لسان و منویات امام خامنه‌ای، به دستاوردهای ارزشمندی در عرصه عمل تبدیل شده و این مهم‌ترین تفاوت رهبر ایران با دیگر رهبران جهانی است.

وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: رژیم صهیونیستی وقتی نتوانست به هدف اول خود که نابودی حماس بود دست یابد، هدفش را تغییر داد؛ کشف تونل‌ها و آزادی اسرا با توسل به قدرت نظامی را هدف گذاری کرد که در این عرصه هم درمانده شد اما اکنون مسیر ورود به راه حل‌های سیاسی را در پیش گرفته است.

وی گفت: البته جمهوری اسلامی ایران از ابتدای نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه گفت که جنگ راه حل نیست و مقاومت با قدرت عمل خواهد کرد.

در بخش پایانی این مراسم به پاس مجاهدت‌های شهید حسن ایرلو، سفیر شهید جمهوری اسلامی ایران در یمن، تندیس یادبود قدرشناسی ائمه جمعه ایران به فرزند ایشان اعطا شد.

همچنین به پاس قدردانی از نقش دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه، تندیس قدرشناسی ائمه جمعه ایران به امیرعبداللهیان اعطا شد. امیرعبداللهیان این تندیس افتخار را به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهدا کرد.