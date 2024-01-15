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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

صبح روز سه شنبه صورت می‌گیرد؛

جزییات تشییع پیکر استاد کریم مجتهدی اعلام شد

جزییات تشییع پیکر استاد کریم مجتهدی اعلام شد

پیکر استاد کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلسفه فردا صبح (سه شنبه ۲۶ دی ماه) از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور همکارانش به سمت بهشت زهرا تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیکر استاد کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلسفه فردا (سه شنبه ۲۶ دی ماه) ساعت ۹ صبح از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور همکارانش به سمت بهشت زهرا تشییع می‌شود.

در این مراسم، پیکر کریم مجتهدی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتقل و با حضور همکاران و شاگردان وی به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا تشییع می‌شود.

کریم مجتهدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و چهره ماندگار فلسفه صبح امروز (دوشنبه ۲۵ دی ماه) براثر کهولت سن و پشت سر گذاشتن دو سال بیماری درگذشت.

کد مطلب 5995229

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