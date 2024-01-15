جزییات تشییع پیکر استاد کریم مجتهدی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیکر استاد کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلسفه فردا (سه شنبه ۲۶ دی ماه) ساعت ۹ صبح از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور همکارانش به سمت بهشت زهرا تشییع می‌شود.

در این مراسم، پیکر کریم مجتهدی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتقل و با حضور همکاران و شاگردان وی به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا تشییع می‌شود.

کریم مجتهدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و چهره ماندگار فلسفه صبح امروز (دوشنبه ۲۵ دی ماه) براثر کهولت سن و پشت سر گذاشتن دو سال بیماری درگذشت.