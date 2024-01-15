علی رمضانی درگذشت کریم مجتهدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی درگذشت زندهیاد کریم مجتهدی را تسلیت گفت.
مشروح متن این پیام را در ادامه میخوانید:
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
فرهنگ ایران زمین با متفکر سرشناس خود، زندهیاد استاد کریم مجتهدی وداع کرد. این چهره ماندگار در فرهنگ معاصر ایرانی – اسلامی، تلاش شایانی در استحکام پایگاه اندیشه شرقی در دوران معاصر داشت تا این سنت فکری بتواند از جایگاهی برابر به گفتوگو با نظامهای فکری برآمده از غرب، بپردازد.
تلاش سالیان ایشان به عنوان یک متفکر مسلمان برای روایت اندیشه و هندسه فکری فیلسوفان غربی، ضمن به ارمغان آوردن منابع مطالعاتی برای دانشجویان و علاقهمندان به فلسفه، یک نظام فهم «متن» را پایهریزی کرده است. کار فکری کسانی چون زندهیاد مجتهدی باعث شد تا ما «یقین» خود را به «شک» دیگران نفروشیم و خدایش رحمت کند که همین نکته باعث نجات و آمرزیدن خلقی میشود.
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