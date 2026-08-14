به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰ شامگاه امروز جمعه از هفته نخست لیگ برتر در وررشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد که این دیدار با پیروزی دو بر صفر میهمان اصفهانی همراه بود.

احسان حاج صفی (۷۷- پنالتی) و علیرضا آرتا (۵+۹۰ - گل به خودی) برای سپاهان گلزنی کردند.

شاگردان محرم نویدکیا از ابتدای مسابقه کاملا بر توپ و میدان تسلط داشتند. آنها سعی داشتند با استفاده از ارسال های قطری به آریا یوسفی و لطفی به دروازه چادرملو برسند اما دفاع پر تعداد میزبان یزدی و کم دقتی مهاجمان سپاهان در نیمه اول مانع از گل زدن سپاهانی‌ها شد.

۴۵ دقیقه دوم هم بازی با تسلط میهمان همراه بود. آنها روی بازی تهاجمی خود توانستند خلق موقعیت گل کنند تا خطای هند مدافع چادرملو روی دقت VAR را امیر عرب براقی پنالتی اعلام کند و حاج صفی گل ول بازی را بزند.

چادرملو سعی کرد گل خورده را جبران کند اما تنها موقعیت این تیم در دقیقه ۹۰ رقم خورد که عملکرد استثنایی سیدحسین حسینی در خروج از دروازه مانع از گلزنی یزدی ها شد تا در ادامه اشتباه آرتا مدافع چادرملو در دفع توپ باعث گل به خودی آنها شد تا سپاهان به گل دوم برسد و بازی با همین نتیجه به پایان برسد.