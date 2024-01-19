ایمان عالمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران با فلسطین در هجدهمین دوره جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: اولین بازی تورنمنت را با برد شروع کردیم و به نتیجه خوبی دست پیدا کردیم بازیکنان تمام وظایف خود را بخوبی انجام دادند و با ۴ گلی که زدیم صدر نشین گروه خود شدیم، فلسطین فوتبال خشتی را ارائه داد و چندین بار بازیکنان ما را مصدوم کردند اما خداراشکر که مشکل خاصی برای آسیب دیده‌ها به وجود نیامد و آنها می‌توانند در بازی‌های بعدی تیم ملی حضور داشته باشند.

کیفیت نیمه دوم خوب نبود

وی افزود: با شروع نیمه دوم و تغییراتی که در ترکیب به وجود آمد مثل نیمه اول بازی نکردیم و تیم ملی کیفیت نیمه اول را نداشت توپ‌ها زیاد از دست می‌رفت و تیم ما آن صلابت ۴۵ دقیقه اول را نداشت البته سرمربی تیم ملی با توجه به محرز شدن پیروزی تیم ملی و کسب ۳ امتیاز بازی به برخی بازیکنان استراحت داد تا تیم از لحاظ بدنی آماده دیدار برابر هنگ‌کنگ باشد اما در مجموع تیم ملی کشورمان خوب بازی کرد و نشان داد یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی در این تورنمنت است

برخی اشتباهات طبیعی است

پیشکسوت فوتبال کشورمان با اشاره به اشتباه مدافعان تیم ملی مقابل فلسطین عنوان کرد: اعتقاد دارم تیم‌های بزرگ هم دچار اشتباه می‌شوند و این تنها مختص تیم ملی کشورمان نیست. خط دفاع ما مقابل فلسطین محک جدی نخورد و فلسطین نتوانست فشار زیادی روی دروازه ما بیاورد. همیشه در اولین بازی ناهماهنگی وجود دارد که برای هر تیمی این موضوع طبیعی است.

عالمی در ادامه گفت: عملکرد همه خطوط ما در این دیدار خوب بود و بازیکنانی چون قایدی، حسینی و محرمی عالی ظاهر شدند و اهالی فوتبال را به موفقیت تیم ملی در دیدارهای بعدی امیدوار کردند. بازیکنان تیم ملی مانند برخی کشورهای آسیایی نتوانستند بازی‌های تدارکاتی زیادی داشته باشند، به همین دلیل برخی ناهماهنگی‌ها طبیعی است. دیدار فلسطین حکم یک بازی تدارکاتی برای ما داشت و سرمربی تیم ملی از این دیدار به خوبی استفاده کرده است.

سرعت هنگ‌کنگ خطرناک است

وی در خصوص هنگ کنگ که حریف بعدی تیم ملی خواهد بود تصریح کرد: هنگ کنگ مقابل امارات نمایش قابل قبولی داشت و به گل هم رسید، این تیم شرایط خیلی بهتری نسبت به فلسطین دارد بازیکنانش سرعتی هستند و سرعت بازیکنان هنگ کنگ می‌تواند خط دفاع ما را قلقلک بدهد.

پیشکسوت فوتبال کشورمان ادامه داد: این تیم اعتماد به نفس خوبی دارد اگر چه مقابل امارات بازی را واگذار کرد اما نمایش خوبی داشت و اعتقاد دارم بازیکنان ما نباید حریف را دست کم بگیرند و خود را از پیش برنده بدانند. صد در صد تیم ملی روز جمعه تغییراتی را در ترکیب خود خواهد داشت، چرا که قلعه نویی به دنبال کسب ۳ امتیاز این دیدار است.

سطح کیفی جام ملت‌های آسیا بالا است

عالمی در پایان در خصوص هجدهمین دوره جام ملت‌های آسیا گفت: تا به امروز بازی‌های خوبی را تماشا کردیم فوتبال در آسیا پیشرفت کرده است. تیم‌های چون ویتنام و هنک کنگ که در سال‌های گذشته چندان مهم تلقی نمی‌شدند اما اکنون مقابل تیم‌های صاحب نام فوتبال خوبی ارائه می‌دهند و این هشداری برای تیم‌های صاحب نام آسیاست. تیم‌های مطرح آسیا باید به فوتبال اهمیت داده و تدارک قوی‌تری داشته باشند تا بتوانند فاصله تاکتیکی و فنی خود را با دیگر تیم‌های آسیایی بیشتر کنند.