به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پور علی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به دیدار برابر فلسطین در جام ملت های آسیا اظهار داشت: همه می‌دانند بازی اول هر تورنمنتی بازی آسانی نیست. تیم ملی با گل زود هنگام خود ترس را در دل فلسطینی‌ها انداخت و گل‌های بعدی را هم به ثمر رساند. فکر می‌کنم گام خوبی را در ابتدای راه برداشتیم و امیدوارم همین روند به خوبی پیش برود.

وی در خصوص اینکه دلش می‌خواست در این تورنمنت برای تیم ملی بازی کند گفت: دلم با تیم ملی است و دوست داشتم در این تورنمنت حضور داشته باشم، چرا که از ۱۶ سالگی که در تیم ملی نوجوانان بودم تا به امروز همه تورنمنت‌های ملی را بازی کردم. متأسفانه قسمت من نشد که در کنار سایر ملی پوشان باشم. با آمدنم به قطر سعی کردم کنار بازیکنان و کادر فنی باشم تا با حضورم بتوانم حمایت کنم چرا که نمی‌توانستم به لحاظ فوتبالی کمکی کنم.

مدافع تیم ملی در خصوص مدعیان قهرمانی در هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: فوتبال در آسیا پیشرفت کرده است و مانند سابق نیست. شما بازی استرالیا و سوریه را اگر تماشا می‌کردید، می دیدید که کاملاً بازی روان و خوبی را به نمایش گذاشتند. این به این معنا است که فوتبال آسیا در حال رشد است. مدعیانی مانند ژاپن و کره جنوبی به دلیل امکانات و زیر ساخت‌هایی که دارند فراتر از فوتبال آسیا هستند. عربستان هم فکر می‌کنم با مانچینی به این باور رسیده است که می‌تواند بازی باخته را ببرد و همین موضوع باعث می‌شود تا فوتبال خوبی را ارائه دهد. تیم ملی استرالیا هم در مرحله حذفی با توجه به ترکیبی که به کار می‌گیرد می‌تواند مدعی باشد اما با توجه به تجربه‌ای که بازیکنان تیم ملی دارند امیدوارم بتوانیم راه قهرمانی را به خوبی طی کنیم و به هدفی که داریم برسیم.

پورعلی گنجی در خصوص اتحاد و همدلی بازیکنان و کادر فنی در تیم ملی تأکید کرد: ۱۰ سال است این بازیکنان با هم هستند و این اتحاد و همدلی که در تیم ملی وجود دارد باعث می‌شود به تیم کمک کند. هر بازیکنی که روی نیمکت است یا بازی می‌کند همه برای موفقیت تلاش می‌کنند. در این تیم ملی بازیکنی که بازی نکند و ناراحت شود، نیست.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان خبر داد: وزیر ورزش قطر به اردوی تیم ملی آمدند و با مهدی تاج رئیس فدراسیون کشورمان صحبت کردند و به تاج گفتند که تیم‌های ایرانی می‌توانند در قطر کمپ اردویی برگزار کنند که فکر می‌کنم خبر بسیار خوبی برای فوتبال ایران می‌تواند باشد. این موضوع باعث می‌شود کیفیت فوتبال کشورمان بالا برود و شاهد فوتبال خوبی باشیم.