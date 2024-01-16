خط و نشان مدافع عنوان قهرمانی برای رقبا/توقف الجزایر مقابل آنگولا

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شده است. این رقابت‌ها در روز سوم با برگزاری ۳ دیدار پیگیری شد که با یک پیروزی و دو تساوی همراه بود.

سنگال ۳ - گامبیا صفر

تیم ملی فوتبال سنگال در اولین دیدار خود در جام ملت‌های آفریقا با پیروزی قاطع ۳ بر صفر گامبیا را از پیش رو برداشت تا گام نخست مسابقات را محکم برداشته باشد. سادیو مانه ستاره تیم فوتبال النصر عربستان در این بازی پاس اولین گل تیمش را در دقیقه ۴ داد تا همچنان پیش تر از سایر بازیکنان باشد. در این دیدار آدامز بازیکن تیم ملی فوتبال گامبیا با دریافت کارت قرمز مستقیم از داور اولین اخراجی جام سی و چهارم آفریقا لقب گرفت.

کامرون یک - گینه یک

دومین دیدار روز دوم مسابقات بین تیم‌های کامرون و گینه برگزار شد که با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید. نکته قابل توجه این دیدار اخراج فرانکوییس کامانو بازیکن تیم ملی فوتبال گینه است که دومین اخراجی جام سی و چهارم بود.

الجزایر یک - آنگولا یک

دیدار پایان روز دوم بین قهرمان سال ۲۰۱۹ و آنگولا برگزار شد و دو تیم در پایان این رقابت به تساوی یک بر یک رضایت دادند. این چهارمین تساوی جام سی و چهارم آفریقا بود. الجزایر در سال ۲۰۱۹ با شکست یک بر صفر سنگال در فینال به عنوان قهرمانی رسید اما در اولین دیدار خود در جام ملت‌های ۲۰۲۳ در قامت یک مدعی ظاهر نشد.

برنامه دیدارهای سی و چهارمین دوره جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه A: ساحل عاج ۲ - گینه بیسائو صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه A: نیجریه یک - گینه استوایی یک

گروه B: مصر ۲ - موزامبیک ۲

گروه B: غنا یک- کیپ ورد ۲

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه C: سنگال ۳ - گامبیا صفر

گروه C: کامرون یک - گینه یک

گروه D: الجزایر یک - آنگولا یک

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه D: بورکینافاسو - موریتانی ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

گروه E: تونس- نامیبیا، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

گروه E: مالی - آفریقای جنوبی، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه F: مراکش – تانزانیا، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

گروه F: کنگو– زامبیا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی - گینه بیسائو، ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

گروه A: ساحل عاج - نیجریه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

گروه B: مصر - غنا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه B: کیپ ورد- موزامبیک، ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

گروه C: سنگال- کامرون، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

گروه C: گینه - گامبیا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه D: الجزایر - بورکینافاسو، ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

گروه D: موریتانی - آنگولا، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

گروه E: تونس - مالی، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: مراکش- کنگو، ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

گروه F: زامبیا- تانزانیا، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

گروه E: آفریقای جنوبی - نامیبیا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی - ساحل عاج، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

گروه A: گینه بیسائو - نیجریه، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

گروه B: کیپ ورد - مصر، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

گروه B: موزامبیک - غنا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه C: گامبیا - کامرون، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

گروه C: گینه - سنگال، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

گروه D: آنگولا - بورکینافاسو، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

گروه D: موریتانی- الجزایر، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: نامیبیا - مالی، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لورن پوکو، سن پدرو

گروه E: آفریقای جنوبی - تونس، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

گروه F: تانزانیا - کنگو، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

گروه F: زامبیا - مراکش، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

یک هشتم نهایی

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۷: تیم اول گروه D - تیم سوم B/E/F، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۳۸: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۹: تیم اول گروه A - مقام سوم C/D/E، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

بازی شماره ۴۰: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۱: تیم اول گروه B - مقام سوم A/C/D، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

بازی شماره ۴۲: برنده گروه C - مقام سوم A/B/F استادیوم چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۳: برنده گروه E - نایب قهرمان گروه D، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

بازی شماره ۴۴: برنده گروه F - نایب قهرمان گروه E، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

یک چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۵: برنده دیدار بازی ۳۸ - برنده دیدار بازی ۳۷، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

بازی شماره ۴۶: برنده دیدار بازی ۴۰ – برنده دیدار بازی ۳۹، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۷: برنده دیدار بازی ۴۳ - برنده دیدار بازی ۴۲، ساعت ۲۰:۳۰ در مقابل مسابقه برنده ۶ استادیوم صلح بواکه

بازی شماره ۴۸: برنده دیدار بازی ۴۱ - برنده دیدار بازی ۴۴، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

نیمه نهایی

چهار شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۹: برنده دیدار بازی ۴۵ - برنده دیدار بازی ۴۸، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۵۰: برنده دیدار بازی ۴۷ - برنده دیدار بازی ۴۶، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

رده بندی

شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۱: بازنده دیدار بازی ۴۹ - بازنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

نهایی

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۲: برنده دیدار بازی ۴۹ - برنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان