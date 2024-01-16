به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرعظیمی صبح سه شنبه در نخستین نشست اعضای کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگداشت چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: کیفیت بخشی به فعالیتها و استفاده از هنرهای اصیل مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی نقش مؤثری در نیل به اهداف دارد.
میرعظیمی اثربخشی و خلاقیت ورزی اعضای کمیته کودک و نوجوان دهه فجر استان و همگرایی متولیان این حوزه در سال گذشته را از دلایل توفیق این کمیته در سال گذشته عنوانکرد و افزود: استمرار همگامی و همگراییها بسیار جایز اهمیت است.
وی انتخاب «جشن ملی، مشارکت قوی، آینده روشن» به عنوان شعار محوری فجر چهل و پنجم را تأکیدی بر اهمیت مشارکت مؤثر در برگزاری آئینهای فجرانه و نقش این برنامهها در ریلگذاری آینده روشن فردا دانست و گفت: ارائه خوراک فکری مناسب به آینده سازان در بستر این فعالیتها اهمیت دارد.
مسؤول کمیته کودک و نوجوان دهه فجر گیلان به تبیین رویکردهای این کمیته پرداخت و ضمن با اهمیت توصیف کردن بسترسازی برای آشنایی نسل کودک و نوجوان با آرمانهای انقلاب اسلامی تصریحکرد: برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهسازی حداکثری آیندهسازان با برنامهها هستیم.
میرعظیمی فرصتسازی برای تعامل و همگرایی، استفاده مؤثر از مراکز فرهنگی هنری، تولید محتوا در رسانهها و فضای مجازی، تجلیل از اعضای برگزیده کودک و نوجوان و بهرهگیری از ظرفیتهای بومیمحلی استان را در اولویتدانست و ادامه داد: طرح ریزی برنامهها با نگاه به این موارد بسیار مهم است.
وی با ضروری ارزیابی کردن جریان سازی فکری و مردمی سازی آئینهای دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: لازماست در اجرای برنامهها به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
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