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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

موضع «کایا کالاس» درباره بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی

موضع «کایا کالاس» درباره بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بیستمین بسته تحریم‌های بروکسل علیه روسیه ادعا کرد: امروز، بیستمین بسته تحریم‌های خود را ارائه می‌ دهیم که شدت به اقتصاد مسکو آسیب می‌رساند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس با طرح ادعایی روسیه هراسانه مدعی شد: مسکو همچنان با موشک به دیپلماسی پاسخ می‌ دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص مدعی شد: مصمم هستیم که این انتخاب را به میزان زیادی پرهزینه کنیم. امروز، بیستمین بسته تحریم‌ های خود را ارائه می‌ دهیم. تحریم‌ ها به شدت به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند.

موضع «کایا کالاس» درباره بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی

کایا کالاس سپس ادعا کرد: هر تحریم، ظرفیت روسیه را برای جنگ کاهش می‌دهد. مسکو شکست‌ ناپذیر نیست. در میدان نبرد، ارتش آن در حال عقب‌ نشینی است. در داخل، اقتصاد آن در حال فروپاشی است. فشار بیشتر، به همراه شرکای ما، و افزایش حمایت نظامی از اوکراین می‌ تواند این جنگ را کوتاه‌ تر کند.

کد مطلب 6741197

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