سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای آزادراهی استان قزوین نیمهسنگین و در مقاطعی سنگین گزارش میشود.
وی افزود: در آزادراه قزوین–رشت محدوده تونل شیرینسو، آزادراه قزوین–زنجان محدوده کنارگذر و همچنین آزادراه قزوین–کرج از عوارضی شماره ۲ تا محدوده نیروگاه پرجم، تردد خودروها بهصورت مقطعی نیمهسنگین و سنگین است، اما ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان روان گزارش میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به تعطیلات سهروزه پیشِرو گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها، پیشبینی میشود این وضعیت ترافیکی تا ساعات پایانی امشب ادامه داشته باشد.
سرهنگ تقیخانی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: از رانندگان تقاضا داریم ضمن پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، حتماً فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و از توقف در حاشیه راهها بهویژه آزادراهها جداً خودداری کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که رانندگان بهدلیل تصادفات خسارتی جزئی در سطح راه توقف میکنند که این موضوع باعث ایجاد گرههای ترافیکی و افزایش خطر تصادفات ثانویه میشود؛ در چنین شرایطی در صورت امکان، خودروها باید به شانه امن یا کنار راه منتقل شوند تا ضمن حفظ ایمنی خود رانندگان، از ایجاد اختلال در تردد سایر وسایل نقلیه جلوگیری شود.
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