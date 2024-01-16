۳۴ درصد تصادفات فوتی گیلان مربوط به موتورسواران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اینکه استان گیلان در زمینه جان‌باختگان موتورسوار متأسفانه در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد، اظهار کرد: بیشترین کسانی که در اینگونه سوانح دچار آسیب و صدمه می‌شوند نیز جوانان هستند.

وی گفت: بررسی‌های آماری و تجزیه و تحلیل تصادفات ۹ ماه گذشته در گیلان حاکی از این واقعیت است که متأسفانه ۳۴ درصد از مجموع جان‌باختگان و ۳۵ درصد از مجموع مجروحان تصادفات برون شهری استان راکب یا ترک نشین موتورسیکلت هستند.

رئیس پلیس راه استان استان گیلان با تاکید بر ضرورت استفاده از کلاه‌ایمنی برای راکب و ترک‌نشین موتورسیکلت‌ها، بیان‌داشت: درصد بالایی از میزان مرگ و میر و آسیب‌های جدی به ناحیه سر موتورسواران و ترک‌نشین‌ها به دلیل نداشتن کلاه‌ایمنی است.

این مقام انتظامی در پایان با اعلام اینکه موتورسیکلت وسیله‌ای است که اگر از آن درست استفاده نکنیم باعث مرگ خود و دیگران می‌شود، تصریح کرد: عدم استفاده از کلاه‌ایمنی، سرعت زیاد، حرکت مارپیچ، تردد در بزرگراه، استفاده از تلفن همراه حین موتورسواری و انجام حرکات نمایشی در جاده‌ها از جمله تخلفاتی است که منجر به تصادف مرگبار خواهد شد.