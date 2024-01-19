بیمارستان ساری در سفر دوم دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور بامداد جمعه درپایان سفر یک روزه به مازندران با اظهار اینکه برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل مازندران در صورت نیاز خط ویژه اعتباری درنظر گرفته می‌شود، گفت: تمام تلاش ما این است که بخش غیر دولتی پیشران در تولید باشد و رشد اقتصادی را تداوم بخشد.

رئیس سازمان برنامه بودجه با عنوان اینکه طبق سیاست‌های اصل ۴۴ اقتصاد باید مردم پایه شود، تصریح کرد: بنابراین دولت باید مالکیت خود را در امور واگذار و میدان را برای بخش دولتی باز کند.

وی با عنوان اینکه ظرفیت کنونی بخش خصوصی قابل مقایسه با ۱۰ سال قبل نیست، یادآور شد: امروز در تمامی صنایع با فناوری بالا بخش خصوصی از دولت جلوتر است و شرکت‌های دانش بنیان افتخار کشور هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تکمیل طرح‌های نیمه کاره و دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد تاکید کرد و گفت: مردم از تکمیل طرح‌های نیمه کاره شاد می‌شوند.

وی به پیشرفت ۹۹ درصدی بیمارستان تنکابن اشاره و اضافه کرد: این بیمارستان در آستانه تجهیز است و پس از تجهیز این بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بهره‌برداری می‌رسد.

منظور میزان سرمایه‌گذاری در بیمارستان را دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای هر تخت بیمارستانی ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی گفت این بیمارستان که از سال ۹۰ ساخت آن شروع شده بود تا ابتدای دولت پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشت و به حال خود رها شده بود و در دولت با تزریق منابع ساخت این بیمارستان پایان یافت و بیمارستان ساری نیز که مدرن بوده در سفر ریاست جمهوری افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان برنامه وبودجه تکمیل سد گلورد و هراز را جزو اولویت‌های دولت بیان کرد و گفت: باید با تعامل محیط زیست و آب منطقه‌ای شیرابه‌ها و زباله‌ها در سد هراز حل تا این سطح هرچه زودتر آبگیری شود.

وی با بیان اینکه مازندران در بخش مهار آب‌های سطحی با عقب ماندگی جدی روبروست، گفت: مازندران با داشتن منابع آبی رودخانه‌های متعدد نباید مشکل کم آبی داشته باشد بنابراین باید این طرح‌ها هرچه زودتر تکمیل شود.

وی تکمیل سدها ساماندهی رودخانه‌های استان را جزو اولویت بیان کرد: سیلاب‌ها سبب آسیب می‌شود و باید نسبت به ساماندهی حریم و بستر رودخانه اقدام کنیم.