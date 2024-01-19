مبارزه دولت سیزدهم با فساد باید ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر الوند با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف سبب دوستی و آشناشدن مؤمنان، جدا گشتن از گناهان و گناهکاران و در نهایت سبب نزدیکی به خداوند است که همه این امور باعث نورانیت دل میگردد وبه انسان فرصت حضوری عاشقانه و عارفانه را در محضر خداوند را میدهد، و به عمر برکت، به فکر نفوذ و تعمق و به زندگی معنا و سازندگی می بخشد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، «حضور، خواست و اقدام مردم» را یک اصل اساسی در اسلام خواندند، افزود: این مردم حتی با ظواهر متفاوت، مؤمنند و دلشان با خداست و باید به معنای واقعی کلمه قدر آنان را دانست و عمیقاً به آنها محبت ورزید.
امام جمعه الوند ادامه داد: پاسخ و حمله دندان شکن سپاه به مقر تروریستها در اربیل، سوریه و پاکستان آغاز انتقام از تروریستها بوده و تا آخرین نفر آنها مورد ضربه قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: ما با این همزمانی حمله به داعش و موساد در انتقام حملات تروریستی، عملاً رژیم صهیونیستی را هم ردیف داعش در تروریسم میدانیم.
حجت الاسلام مهدوی تاکید کرد: این عملیات علاوه بر تنبیه و انتقام سخت از تروریستهای میدانی در عین حال یک پیام هشدارآمیز بسیار محکم به رژیم صهیونیستی داشت که در صورت تداوم اقدامات تروریستی علیه مردم و منافع ایران، گرفتار انتقام دستان پرتوان ایران اسلامی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نتانیاهو از ایران به عنوان سر مار یاد کرده و به حمله نظامی تهدید کرده است، تاکید کرد: این افعی چنان نیشی به شما خواهد زد که تا آخر عمر فراموش نخواهید کرد چنان روسیاه خواهید شد که هم در دنیا و هم در آخرت تاوان آن را پس خواهید داد.
امام جمعه الوند با اشاره به سخنان ریاست جمهور در جمع ائمه جمعه در رابطه با مبارزه دولت سیزدهم با فساد بیان کرد: بیش از هر کسی باید رئیس دولت مدعی فساد باشد، هر موردی از فساد و ناهنجاری که در دولت یا دستگاهها بوده، کشف کننده و پیگیری کننده آن خود مسؤولان در دولت سیزدهم بودهاند و باید بعد از این هم ادامه یابد.
وی در پایان یادآور شد: ممکن است هر کسی دچار خطا شود اما مردم بدانند به هیچ عنوان در هیچ جایگاهی اجازه نخواهیم داد فساد لانه گزینی کند.
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