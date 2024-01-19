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کد مطلب 5998915
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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

تک گل اندونزی به تیم ملی فوتبال ویتنام

تک گل اندونزی به تیم ملی فوتبال ویتنام

تیم ملی فوتبال اندونزی با برتری برابر ویتنام توانست خود را در جدول گروه D به ژاپن برساند.

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