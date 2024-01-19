دریافت 14 MB کد مطلب 5998915 https://mehrnews.com/x33ZwR ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶ کد مطلب 5998915 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶ تک گل اندونزی به تیم ملی فوتبال ویتنام تیم ملی فوتبال اندونزی با برتری برابر ویتنام توانست خود را در جدول گروه D به ژاپن برساند. کپی شد مطالب مرتبط برتری اندونزی برابر ویتنام/ زنگ خطر برای ژاپن به صدا درآمد صحبتهای مربی تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی هنگ کنگ ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ چند تغییر در جمع ملیپوشان برتری اندونزی برابر ویتنام در نیمه اول اولین شگفتی جام هجدهم رقم خورد/ تیم ملی فوتبال ژاپن به عراق باخت دروازهبان کره جنوبی ادامه جام رااز دست داد/دوگزینه مقابل کلینزمن برچسبها اندونزی تیم ملی فوتبال اندونزی ویتنام تیم ملی فوتبال ویتنام جام ملت های آسیا 2023 - قطر جام ملتهای آسیا
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