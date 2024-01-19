برتری اندونزی برابر ویتنام/ زنگ خطر برای ژاپن به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اندونزی و ویتنام در دور دوم جام ملت‌های آسیا و از گروه D امروز جمعه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه «عبدالله بن خلیفه» قطر به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر اندونزی به پایان رسید.

تک گل این مسابقه را «اسنوی »(۴۱) برای اندونزی به ثمر رساند.

برتری اندونزی در نیمه اول

تیم ملی ویتنام با وجود شکست ۴ بر ۲ برابر ژاپن در دیدار نخست خود بسیار تحسین برانگیز ظاهر شد و موفق به ارائه بازی موفقی شده بود. اندونزی هم بازی اول خود را با نتیجه ۳ بر یک از عراق شکست خود و این دیدار به نوعی می‌توانست تنها شانس هر دو تیم برای کسب پیروزی به حساب آید تا بتوانند این شانس را برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی به عنوان یکی از ۴ تیم برتر در بین تیم‌های سوم گروه‌های ۶ گانه از آن خود کند.

در این دیدار این تیم اندونزی بود که بازی تهاجمی‌تری به نمایش گذاشت و هرچند موفقیت چندانی در خلق موقعیت گل به دست نیاورد اما به نظر می‌رسید یکی از تاکتیک‌های این تیم استفاده از پرتاب‌های بلند بازیکن شماره ۱۲ این تیم به نام «پراتاما آرهام» بود که این توانایی را داشت که بتواند از روی پرتاب‌های بلند اوت توپ را در داخل محوطه جریمه روی سر بازیکنان این تیم بفرستد. تیم ویتنام هم بیشتر چشم به ضد حملات دوخته بود.

در دقیقه ۴۰ حملات بازیکنان اندونزی به ثمر رسید و در حالی که «اسنوی» بازیکن شماره ۱۴ این تیم در داخل محوطه جریمه ویتنام صاحب توپ بود با خطای مدافع ویتنام متوقف شد که داور خطای پنالتی قرمزپوشان اندونزی را اعلام کرد و «اسنوی» موفق شد گل نخست اندونزی را وارد دروازه کند تا نیمه اول این دیدار با شکست یک بر صفر ویتنام به پایان برسد.

ناکامی ویتنام در نیمه دوم

بازیکنان ویتنام که امیدوار بودند در نیمه دوم بتوانند شکست نیمه اول را جبران کنند کار را تهاجمی آغاز کردند اما موفق به این کار نشدند و همین مساله باعث شد این بازیکنان اندونزی باشند که بازی بهتری از خود به نمایش بگذارند و بتوانند بازی را کنترل کنند.

در دقیقه ۹۱ بازیکن اندونزی به دنبال یک ضدحمله سریع، در آستانه ورود به محوطه جریمه ویتنام قرار داشت که با خطای «لی فام» مدافع ویتنامی مواجه شد و داور هم کارت زرد دوم را به این بازیکن نشان داد تا ویتنام در ۱۰ دقیقه زمان‌های اضافه که اعلام شده بود با ۱۰ نفر به کار خود ادامه دهد. در دقایق باقی مانده هم ویتنام نتوانست با یک بازیکن کمتر کاری از پیش ببرد تا این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر اندونزی به پایان برسد.

در پایان دور دوم این مسابقات در گروه D تیم عراق با ۶ امتیاز صدرنشین است. ژاپن و اندونزی ۳ امتیازی هستند و ویتنام هم بدون امتیاز در رده چهارم قرار دارد. خط دفاع متزلزل ژاپن برابر تیم‌های ویتنام و عراق از یک سو و بازی متمرکز اندونزی برابر ویتنام ممکن است این زنگ خطر را برای ژاپن که در دیدار آخر باید به مصاف اندونزی برود به صدا در آورده باشد و این تیم کار سختی برای کسب ۳ امتیاز داشته باشد.