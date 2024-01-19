  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ چند تغییر در جمع ملی‌پوشان

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ چند تغییر در جمع ملی‌پوشان

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب تیمش برای انجام دومین دیدار در مرحله گروهی جام ملت های آسیا را در شرایطی اعلام کرد که نسبت به دیدار برابر فلسطین چند تغییر در ترکیب این تیم صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران که در نخستین دیدار خود در هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا فلسطین را چهار بر یک شکست داده بود، از ساعت ۲۱ امروز جمعه به مصاف تیم ملی هنگ کنگ خواهد رفت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ترکیب تیمش برای انجام دومین دیدار در جام ملت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، مجید حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضائیان، سامان قدوس، روزبه چشمی، مهدی قایدی، شهریار مغانلو، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی.

نسبت به ترکیب ابتدایی دیدار با فلسطین، میلاد محمدی، مجید حسینی، رامین رضائیان، روزبه چشمی و شهریار مغانلو در ترکیب تیم ملی تغییر کرده اند.

کد مطلب 5998914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها