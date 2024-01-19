به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران که در نخستین دیدار خود در هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا فلسطین را چهار بر یک شکست داده بود، از ساعت ۲۱ امروز جمعه به مصاف تیم ملی هنگ کنگ خواهد رفت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ترکیب تیمش برای انجام دومین دیدار در جام ملت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، مجید حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضائیان، سامان قدوس، روزبه چشمی، مهدی قایدی، شهریار مغانلو، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی.

نسبت به ترکیب ابتدایی دیدار با فلسطین، میلاد محمدی، مجید حسینی، رامین رضائیان، روزبه چشمی و شهریار مغانلو در ترکیب تیم ملی تغییر کرده اند.