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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

قلعه نویی روی نیمکت نشست/ سردار آزمون حتی گرم هم نکرد!

قلعه نویی روی نیمکت نشست/ سردار آزمون حتی گرم هم نکرد!

مهاجم تیم ملی ایران همراه با دروازه بان های ذخیره فقط روی نیمکت نشست و بازی با هنگ کنگ را بدون گرم کردن تماشا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از ساعت ۲۱ شامگاه امروز جمعه در گروه C جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا برگزار شد.

* امیر قلعه نویی در نیمه دوم بازی با هنگ کنگ روی نیمکت نشست و در برخی دقایق که دوربین تلویزیونی روی صورت او خیره بود چهره‌ای برافروخته از او ثبت کرد.

* سردار آزمون تنها نیمکت نشین تیم ملی ایران بود که بدن خود را برای ورود به میدان گرم نکرد.

* علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران از عملکرد خط دفاعی رضایت نداشت و نکات فنی را به آنها گوشزد کرد.

* آنتونیو مانیکونه در نیمه دوم کنار زمین حضور داشت و سعی داشت به بازیکنان با تشویق‌هایش روحیه دهد.

کد مطلب 5998951

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
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      کاش رضا اسدی میومد تو زمین چون خیلی انگیزه داره میگه هم امادس

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