قلعه نویی روی نیمکت نشست/ سردار آزمون حتی گرم هم نکرد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از ساعت ۲۱ شامگاه امروز جمعه در گروه C جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا برگزار شد.

* امیر قلعه نویی در نیمه دوم بازی با هنگ کنگ روی نیمکت نشست و در برخی دقایق که دوربین تلویزیونی روی صورت او خیره بود چهره‌ای برافروخته از او ثبت کرد.

* سردار آزمون تنها نیمکت نشین تیم ملی ایران بود که بدن خود را برای ورود به میدان گرم نکرد.

* علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران از عملکرد خط دفاعی رضایت نداشت و نکات فنی را به آنها گوشزد کرد.

* آنتونیو مانیکونه در نیمه دوم کنار زمین حضور داشت و سعی داشت به بازیکنان با تشویق‌هایش روحیه دهد.