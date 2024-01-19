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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

طارمی: آن چیزی که خودمان می‌خواستیم را در زمین اجرا نکردیم

طارمی: آن چیزی که خودمان می‌خواستیم را در زمین اجرا نکردیم

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به بازی بد ایران مقابل هنگ کنگ گفت: عملکرد ما در این بازی قطعاً آن چیزی که انتظار داشتیم نبود، بازی را که می‌خواستیم انجام ندادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی مقابل هنگ کنگ و صعود به مرحله حذفی رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا اظهار داشت: این دیدار را به هر شکلی که بود توانستیم ببریم و به لحاظ امتیازی برای ما بد نبود ۶ امتیازی شدیم و صدر نشین گروه خودمان شدیم.

وی ادامه داد: عملکرد ما در این بازی قطعاً آن چیزی که انتظار داشتیم نبود، بازی را که می‌خواستیم انجام ندادیم. بچه‌ها از لحاظ ذهنی آماده این بازی نبودند و نمی‌دانم دلیلش چیست؟

مهاجم تیم ملی در پاسخ به این سوال که تیم ملی ایران در مقابل تیم‌های بزرگ بهتر کار می‌کند، گفت: نه، هنگ کنگ تیم خوبی بود. بازی خوبی انجام داد و ما آن چیزی که مدنظر داشتیم و در تمرینات روی آنها کار کرده بودیم را نتوانستیم انجام دهیم. باید بیشتر کار کنیم که بتوانیم بهترین نتیجه‌ها را برای تیم ملی بگیریم.

کد مطلب 5998971

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